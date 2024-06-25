Так, український гарант прокоментував рішення МКС у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський прокоментував ордер на арешт Шойгу та Герасимова

Президент Володимир Зеленський привітав видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт, як він зазначив, щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві.

Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні,

– написав він.

Український гарант додав, що кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене.

"І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", – додав Зеленський.

За словами президента, сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Зеленський зазначив, що воно чітко демонструє, що "жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності".

Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність – це єдиний спосіб покласти їм край,

– резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу та начальника Генштабу Росії Герасимова. Так, у повідомленні МКС зазначено, що ордери видали в контексті війни Росії проти України за "ймовірні міжнародні злочини", вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.