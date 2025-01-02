Начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых говорит, что сейчас у врага нет такой возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

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При каких условиях россияне совершат прорыв на Ореховском направлении

По словам Пелыха, на Ореховское направление в Запорожской области преимущественно заходят пехотные, мотопехотные подразделения и иногда более подготовленные десантные группы. Однако сейчас они вряд ли смогут осуществить механизированный прорыв.

Дело в том, что здесь тысячи гектаров полей заминированы. Не только нашими войсками, но и врагом,

– объясняет Дмитрий Пелых.

Он добавляет, что за время полномасштабного вторжения значительно уменьшилось количество техники россиян. Сейчас они пытаются доставлять свой личный состав на позиции различными автомобилями и мотоциклами.

Пелих также отмечает, что вражеская техника не может близко подъехать к украинской пехоте, поскольку подрывается на минах или же ее уничтожают с помощью артиллерии или минометов. Живую силу россиян преимущественно ликвидируют кассетными боеприпасами и FPV-дронами.

По прогнозам начальника отделения коммуникаций 118 ОМБр, для того, чтобы осуществить прорыв, российской армии понадобятся тысячи личного состава и сотни единиц бронетехники.