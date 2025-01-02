Начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих каже, що наразі у ворога немає такої можливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

Дивіться також Окупували 4 міста: в ISW оцінили темпи просування росіян у 2024 році і чи є вони критичними

За яких умов росіяни здійснять прорив на Оріхівському напрямку

За словами Пелиха, на Оріхівський напрямок у Запорізькій області переважно заходять піхотні, мотопіхотні підрозділи та іноді більш підготовлені десантні групи. Проте зараз вони навряд чи зможуть здійснити механізований прорив.

Річ у тому, що тут тисячі гектарів полів заміновані. Не тільки нашими військами, але й ворогом,

– пояснює Дмитро Пелих.

Він додає, що за час повномасштабного вторгнення значно зменшилася кількість техніки росіян. Зараз вони намагаються доставляти свій особовий склад на позиції різними автомобілями та мотоциклами.

Пелих також зазначає, що ворожа техніка не може близько під'їхати до української піхоти, оскільки підривається на мінах або ж її знищують за допомогою артилерії чи мінометів. Живу силу росіян переважно ліквідовують касетними боєприпасами та FPV-дронами.

За прогнозами начальника відділення комунікацій 118 ОМБр, для того, щоб здійснити прорив, російській армії знадобляться тисячі особового складу та сотні одиниць бронетехніки.