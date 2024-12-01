Путин поднимает ставки: решится ли он на удар по высшему руководству Украины

Владимир Путин угрожает ударить по Киеву новым ракетным комплексом "Орешник". Российская пропаганда даже называла дату атаки – 30 ноября 2024 года, а целью – центры принятия решений.

Российский оппозиционер Марк Фейгин заметил 24 Каналу, что такими "целями" не являются правительственные здания, банки, предприятия. Путин очень хочет убить кого-то из высшего украинского руководства.

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На кого направлено запугивание

"За время полномасштабной войны Россия уже сделала все, что могла. Они ударили по крупнейшим предприятиям, использовали ракеты средней дальности, постепенно разрушают критическую инфраструктуру Украины", – рассказал Марк Фейгин.

Все это Путин уже попробовал. Более того, в Кремле с самого начала заявляли, что имеют две цели – критическую инфраструктуру и центры принятия решений. Под этим можно предположить, что речь идет о политическом руководстве Украины.

Политическая верхушка не соглашается на капитуляцию, продолжает сопротивление. В этой ситуации Путину нужно поднимать ставки. А как это сделать, если удары по энергетике уже были? По атомной станции еще не пришло время, а по центрам принятия решений ему очень хотелось бы,

– заметил российский оппозиционер.

Глава Кремля мог бы решиться на подобные удары, хотя понятно, что Президент Украины точно имеет усиленную охрану. Поэтому любые атаки не будут успешными. Итак, угрозы Путина о применении "Орешника" можно считать очередной попыткой запугивания.

Поэтому россияне одновременно готовятся к чему-то, но и продолжают свое запугивание. Вполне понятно, что в случае применения ядерного оружия спастись им точно не получится.