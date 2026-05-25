Не рискнули бить по Киеву: почему Россия выпустила "Орешник" по Белой Церкви и сколько их было

В ночь на 24 мая Россия направила по Украине баллистическую ракету "Орешник". Впоследствии осинтеры высказали предположение, что их было использовано несколько и один из них мог попасть по оккупированной части Донецкой области в районе Авдеевки или Ясиноватой.

Такую версию не исключает и военный эксперт, основатель БФ "Реактивная почта" Павел Нарожный, который в разговоре с 24 Каналом отметил ненадежность российского оружия, напомнив о неудачных запусках другой баллистической ракеты – "Сармат".

Ракета "Орешник" не способна бить точечно

Российский "Арешник" – неизбирательное оружие. Им, со слов военного эксперта, нельзя поражать точечно. Если происходит поражение такой ракетой, а это кассетный боеприпас, то при вскрытии она охватывает большую территорию.

Вероятнее, что россияне побоялись ударить по Киеву, потому что в случае такого поражения они могли бы попасть, например, по посольству Китая, Италии, Франции или Великобритании, которые расположены в центре столицы,

– озвучил Нарожный.

Военный эксперт считает, что 24 мая два "Орешника" направлялись на Белую Церковь.

Украинский военный портал Defence Express дал свою оценку поражению по Белой Церкви, указав на то, что удар "Орешником" по городу условно является эквивалентом удара 36 "Шахедам" с усиленной боевой частью. Комментируя такую информацию, военный эксперт подчеркнул, что недооценивать "Орешник" не стоит, он даже без ядерного заряда действительно способен нанести существенный ущерб.

Количество и вес боеголовок довольно значительное. Говорится о 250 килограммах. Но это оружие, повторюсь, неизбирательное, оно может ударить по территории какого-то крупного объекта и его эффективно поразить, но уничтожить определенную цель точечно, например, сжечь машинный зал электротеплоцентрали оно не может,

– подытожил Нарожный.

Атака "Орешником" по Украине: что говорят в ВС?

В Воздушных силах сообщили, что удар 24 мая российская армия осуществила из Капустиного Яра именно "Орешником", об этом заявил и президент Зеленский, однако там заметили, что сейчас подтверждается только один запуск этой ракеты.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что нет пока информации, которая бы подтвердила, что "Орешником" были поражены российские позиции в Донецкой области, как о том сообщают осинтеры. В Белоцерковском районе в результате атаки этой ракетой были повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.