Абсолютная глупость, – полковник запаса раскрыл, как РФ просчиталась с "Орешником" в Беларуси

Ракетный комплекс "Орешник" уже якобы начал боевое дежурство на территории Беларуси. По крайней мере так утверждает самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, и очень рад этому, однако есть несколько нюансов.

Кремль серьезно просчитался с расположением "Орешника" в Беларуси, об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он подробно объяснил, какую ошибку допустили россияне.

Где просчитался Путин?

"Орешник" – это ракета стратегического уровня, которая по классификации дотягивает до межконтинентального уровня. Несмотря на то, что теперь она, вероятно, базируется в Беларуси, ответственные за нее все равно россияне. Вряд ли Владимир Путин решится передать полный контроль над этим вооружением Лукашенко.

По мнению полковника запаса, Кремль мог расположить "Орешник" на белорусской территории по нескольким причинам: для дополнительного давления на Европу, увеличение геополитического значения Лукашенко или смещение военных акцентов на Беларусь.

"Однако если посмотреть исключительно с военной точки зрения, то совершенно глупо перебрасывать пусковую установку и ракету "Орешник" в Беларусь. Ведь она способна преодолеть более 5000 километров, то есть с полигона "Капустин Яр" эта ракета может долететь до любой точки Европы. Поэтому нет никакого смысла подтягивать ее в Беларусь", – объяснил Свитан.

Кроме этого, до пусковой установки в "Капустином Яру" достать очень сложно в отличие от Беларуси. Поэтому такая передислокация просто подарок для противоракетной системы НАТО и Европы.

Обратите внимание! Заявлялось, что "Орешник" якобы способен долететь до Киева за 1 минуту 41 секунду, а в другие города Европы – за считанные минуты. В Defense Express назвали эти расчеты полной чушью, ведь их получили простым делением расстояния на заявленную скорость ракеты без учета реальной траектории полета баллистических ракет.

Любая точка Беларуси в зоне поражения Украины, не говоря уже о возможностях Польши, Эстонии, Литвы или Латвии. По большому счету Беларусь как на ладони и там располагать стратегическое вооружение – абсолютная глупость, подытожил полковник запаса.

Что известно о размещении "Орешника" в Беларусь?