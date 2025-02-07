В Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова сообщили, что оружие было направлено на Киев. Однако, эта информация, вероятно, не соответствует действительности, передает 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI.

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Действительно ли россияне могли запустить "Орешник" на Киев

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности говорят, что материал издания построен только на предположениях Сазонова, а не на фактических данных. Кроме этого, в своей заметке военный использовал формулировки "вероятно запустили" и "вероятная цель – Киев".

Там отмечают, что официальных подтверждений по пуску "Орешника" не было ни от украинской власти, ни от российской. А также добавляют, что россияне часто манипулируют, упоминая об этом оружии, и просят критически относиться к информации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также заявил, что пуска "Орешника" не было. Он объяснил это тем, что в случае пусков Россия должна предупредить западных партнеров, а такого предупреждения, как и падения ракеты, не было.

Отметим, что 21 ноября 2024 года Россия впервые запустила по Украине "Орешник". Тогда межконтинентальную баллистическую ракету россияне направили на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра.