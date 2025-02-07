У Forbes з посиланням на блогера та українського військового Кирила Сазонова повідомили, що зброя була направлена на Київ. Однак, ця інформація, ймовірно, не відповідає дійсності, передає 24 Канал з посиланням на SPRAVDI.

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Чи справді росіяни могли запустити "Орешник" на Київ

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки кажуть, що матеріал видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних. Окрім цього, у своєму дописі військовий використав формулювання "ймовірно запустили" та "вірогідна ціль – Київ".

Там зазначають, що офіційних підтверджень щодо пуску "Орешника" не було ні від української влади, ні від російської. А також додають, що росіяни часто маніпулюють, згадуючи про цю зброю, та просять критично ставитися до інформації.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявив, що пуску "Орешника" не було. Він пояснив це тим, що у випадку пусків Росія мала б попередити західних партнерів, а такого попередження, як і падіння ракети, не було.

Зазначимо, що 21 листопада 2024 року Росія вперше запустила по Україні "Орешник". Тоді міжконтинентальну балістичну ракету росіяни спрямували на підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра.