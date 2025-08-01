Владимир Путин снова взялся пугать мир своей "чудо-ракетой" –"Орешником". Российский диктатор утверждает, что этот комплекс уже якобы поступил в войска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Путин о "Орешнике"?

Владимир Путин заявил, что Россия якобы произвела первый серийный комплекс "Орешника" и первую серийную ракету.

И она поступила в войска. Теперь серия заработала,

– говорит российский диктатор.

Кроме того, президент России отметил, что белорусские военные специалисты, и российские "выбрали место для будущих позиций "Орешника"".

"И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Поэтому, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем", – сказал Путин.

Как отреагировали в Украине на заявления Путина о "Орешнике"?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, реагируя на заявления российского диктатора о "Орешнике", отметил, что такие заявления только вызывают смех.

О "Орешнике" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А здесь целое серийное производство,

– заявил Коваленко.

К слову, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что Россия не применяла ракету "Орешник" против Украины после удара по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда запуск ракеты имел демонстративный характер для психологического давления.