Уже поступил в войска, – Путин снова пугает "Орешником"
- Владимир Путин заявил, что Россия "произвела первый серийный комплекс "Орешник"" и первая серийная ракета "уже поступила в войска".
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высмеял заявления, указывая на неудачный второй пуск "Орешника".
Владимир Путин снова взялся пугать мир своей "чудо-ракетой" –"Орешником". Российский диктатор утверждает, что этот комплекс уже якобы поступил в войска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что заявил Путин о "Орешнике"?
Владимир Путин заявил, что Россия якобы произвела первый серийный комплекс "Орешника" и первую серийную ракету.
И она поступила в войска. Теперь серия заработала,
– говорит российский диктатор.
Кроме того, президент России отметил, что белорусские военные специалисты, и российские "выбрали место для будущих позиций "Орешника"".
"И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Поэтому, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем", – сказал Путин.
Как отреагировали в Украине на заявления Путина о "Орешнике"?
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, реагируя на заявления российского диктатора о "Орешнике", отметил, что такие заявления только вызывают смех.
О "Орешнике" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А здесь целое серийное производство,
– заявил Коваленко.
К слову, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что Россия не применяла ракету "Орешник" против Украины после удара по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда запуск ракеты имел демонстративный характер для психологического давления.