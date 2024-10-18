Об этом сообщается на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Экспертов по каким направлениям сейчас ищут

Набор экспертов объявили по следующим направлениям:

защита национальных интересов и противодействие тоталитаризму;

классификация программ, возрастные критерии возрастные критерии;

реклама алкогольных напитков, азартных игр, спонсорства и продактплейсмента, а также критерии для определения вредной рекламы;

вещание в дни памяти.

Также объявили критерии к кандидатам в члены рабочей группы по разработке кодексов (правил) в сфере аудиовизуальных медиасервисов.

Какие критерии для кандидатов по разработке кодексов в сфере аудиовизуальных медиасервисов

Для обеспечения эффективной и квалифицированной работы по разработке кодексов (правил) создания и распространения информации кандидаты на участие в рабочей группе должны соответствовать следующим критериям:

высшее образование в сфере права, журналистики, медиакоммуникации, политологии, филологии или других отраслях;

практический опыт работы не менее 3 лет в сфере медиа, в частности правового регулирования медиа, журналистики и/или в сфере производства (создания) контента для аудиовизуальных медиасервисов на административных и креативных должностях;

наличие профессиональных знаний в указанных направлениях;

кандидаты должны иметь опыт работы в рабочих группах или коллективных проектах, уметь эффективно коммуницировать и работать в команде;

наличие рекомендаций от субъектов в сфере медиа и/или их объединений.

Всех заинтересованных специалистов, экспертов, которые соответствуют указанным критериям, просим заполнить форму по ссылке. Заявки принимаются до 31.10.2024,

– говорится в сообщении.

Общественный союз Орган совместного регулирования в сфере аудиовизуальных медиасервисов был зарегистрирован 7 июня. Его директором стала руководитель продакшн-отдела Национальной ассоциации медиа Оксана Панасовская.