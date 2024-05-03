Нариман Джелял – журналист, что не покинул Крым после аннексии и фиксировал там российские преступления. Он и дальше хотел бы отстаивать права крымских татар в составе Меджлиса (где он является заместителем председателя), но Россия "пришила" ему сфабрикованное дело. Нариман находится в неволе с осени 2021 года.

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История Виктории Рощины уникальна. Репортерка "Радио Свобода" была задержана ФСБ в марте 2022 года во временно оккупированном Бердянске. 22 марта 2022 года россияне освободили ее, заставив записать видео, где она отрицает любые претензии к российским спецслужбам.

В июле 2023-го Виктория решила вернуться на оккупированные территории через европейские страны. С тех пор – никакого контакта с ней, никаких новостей о состоянии ее здоровья и месте пребывания. Известно лишь то, что россияне незаконно задержали Викторию.

29 апреля 2022 года ФСБшники в Крыму похитили журналистку Ирину Данилович и с тех пор держат ее в заключении. По данным "Журналистов без границ", состояние здоровья Данилович за это время ухудшилось: есть проблемы неврологического характера, нарушение работы мозга и потеря слуха.

Имя Наримана Джеляла, Виктории Рощины, Ирины Данилович, Дмитрия Хилюка и других незаконно заключенных Россией журналистов должны быть на слуху у международного сообщества. Украина уже освобождала медийщиков из плена, а фактор мировой вовлеченности сыграл важную роль в резонансном освобождении Олега Сенцова.

Егор Воробьев – первопроходец

Одним из первых журналистов, прошедших плен российско-украинской войны, стал Егор Воробьев. Журналист "Эспрессо" летом 2014 года оказался в настоящем аду. Террористы из квазиреспублик Донбасса заручились поддержкой российской армии и устроили Иловайский котел. В течение августа журналист "Еспресо" был вместе с украинскими защитниками и снимал историю.

Воробьев работал на юге Донецкой области, где его вместе с коллегами задержали пророссийские силовики. Коллег отпустили, Егора – нет. Вероятно, потому, что военкор одним из первых показал доказательства того, что на Востоке Украины есть подбитая техника российской армии и документы кадровых военных России.

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38 дней враг удерживал Воробьева на временно оккупированных территориях. По словам медийщика, "жестко били только первые два дня на допросах". 7 октября корреспондента обменяли на нескольких пророссийских боевиков. Чтобы процесс обмена журналиста состоялся, этот вопрос был на личном контроле президента Петра Порошенко.

Станиславу Асееву присудили 15 лет

Непростая история была в украинского журналиста Станислава Асеева, продолжившего работать в родном Донецке после его оккупации. Имея псевдоним Станислав Васин, он писал для "Зеркала недели", "Украинской недели" и "Радио свобода". Медийщик считал своей миссией донести до людей правду о том, что на самом деле происходит в российской оккупации.

Летом 2017 года Асеева задержали пророссийские силовики по обвинению в "шпионаже". "Репортеры без границ", Human Rights Watch, Amnesty International и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовали от боевиков освобождения журналиста.

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Но внезапного освобождения не произошло. Вместо этого медийщика держали в донецкой "Изоляции" – настоящей пыточной, методы которой просто не укладываются в голове сегодня. 22 октября 2019 года боевики заявили об "осуждении" Станислава так называемой "прокуратурой ДНР" до 15 лет заключения.

Однако вскоре журналиста освободили. В декабре того же года состоялся обмен в формате 76 на 127, когда Украина вернула на подконтрольную территорию Асеева и другого журналиста Олега Галазюка.

Олег Сенцов: важная международная огласка

Отдельно стоит случай с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова. Пусть Олег и не является журналистом, однако тесно связан с медиасредой. Он попал в российскую тюрьму в 2014 году, живя во временно оккупированном Крыму. Олега, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко якобы подозревали в подготовке диверсионно-террористических актов на полуострове. С Сенцовым обращались жестче всего, дали ему 20 лет тюрьмы.

Освобождением Сенцова занимались комплексно и долго. Похоже, за заключение режиссера отвечал кто-то очень высокопоставленный в Кремле. Однако Украина вернула своих. Для этого необходимо было поднять на уши весь мир, устроить акции #SaveOlegSentsov в 80 городах США и Европы, заручиться поддержкой всех возможных международных организаций, в частности тогдашнего Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который лично обращался к Владимиру Путину.

И это дало результат. В сентябре 2019 года Олег вместе с 23 другими узниками Кремля вернулся домой.

Интересно, что Сенцова, Асеева и Воробьева сейчас объединяют Вооруженные Силы Украины, к которым они присоединились, чтобы защитить страну и отплатить россиянам за свое незаконное содержание.

Должны сделать все, чтобы освободить журналистов

Сейчас нам известно по крайней мере о 28 медийщиках, которых Россия незаконно удерживает. О некоторых мы знаем достаточно. О нескольких мы не знаем почти ничего, пока не можем подтвердить ни их состояние здоровья, ни место пребывания, ни то, живы ли они. Однако понятно одно: прямого диалога с российской стороной будет мало.

На последнем заседании Верховной Рады коллеги поддержали постановление об обращении Украины к ООН, Европарламенту, НАТО, ОБСЕ, "Репортеров без границ" и другим международным организациям, которые могут помочь освободить журналистов. Международное давление на Россию должно осуществляться все время.

Имена незаконно заключенных журналистов должны быть на слуху у международных лидеров. Только поднимая этот вопрос на самом высоком уровне, мы можем добиться освобождения наших медийщиков. Сегодня мир должен сделать все для того, чтобы следующий международный день свободы прессы все журналисты могли провести на свободе.