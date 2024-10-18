Про це повідомляється на сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
До теми Журналісти в неволі: як Україна звільняла медійників з російського полону
Експертів за якими напрямами зараз шукають
Набір експертів оголосили за такими напрямами:
- захист національних інтересів і протидія тоталітаризму;
- класифікація програм, вікові критерії;
- реклама алкогольних напоїв, азартних ігор, спонсорства і продактплейсменту, а також критерії для визначення шкідливої реклами;
- мовлення в дні пам'яті.
Також оголосили критерії до кандидатів у члени робочої групи з розробки кодексів (правил) у сфері аудіовізуальних медіасервісів.
Які критерії для кандидатів з розробки кодексів у сфері аудіовізувальних медіасервісів
Для забезпечення ефективної та кваліфікованої роботи з розробки кодексів (правил) створення і поширення інформації кандидати на участь у робочій групі повинні відповідати таким критеріям:
- вища освіта у сфері права, журналістики, медіакомунікації, політології, філології чи інших галузях;
- практичний досвід роботи не менше як 3 роки у сфері медіа, зокрема правового регулювання медіа, журналістики та/або у сфері виробництва (створення) контенту для аудіовізуальних медіасервісів на адміністративних і креативних посадах;
- наявність професійних знань у вказаних напрямах;
- кандидати повинні мати досвід роботи в робочих групах або колективних проєктах, вміти ефективно комунікувати та працювати в команді;
- наявність рекомендацій від суб'єктів у сфері медіа та/або їх об'єднань.
Усіх зацікавлених фахівців, експертів, які відповідають зазначеним критеріям, просимо заповнити форму за посиланням. Заявки приймаються до 31.10.2024,
– йдеться у повідомленні.
Громадська спілка Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів була зареєстрована 7 червня. Її директоркою стала керівниця продакшн-відділу Національної асоціації медіа Оксана Панасівська.