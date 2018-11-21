Организация Яроша создает новую политическую платформу
Общественная организация "Государственная инициатива Яроша" ( "ДИЯ") объявила о создании новой политической платформы. Соответствующее решение было принято на собрании координаторов организации "ДИЯ" со всей Украины 19 ноября в Киеве.
Об этом организация сообщила в Facebook.
"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, кто по зову сердца и доброй воли выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственных сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, которая даст надежду на будущее", – говорится в сообщении на сайте организации" Действие ".
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Там напомнили, что лидер движения "ДИЯ" Дмитрий Ярош не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины на выборах в 2019 году.
Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии как командующий Украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры,
– отметили в организации.
В "ДИЕ" также отметили, что новая политическая платформа открыта для всех государственных сил, и призвали "патриотов к объединению".