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      Організація Яроша створює нову політичну платформу

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      Організація "ДІЯ" Дмитра Яроша створює нову політичну платформу
      Організація "ДІЯ" Дмитра Яроша створює нову політичну платформу / 24 канал

      Громадська організація "Державницька ініціатива Яроша" ("ДІЯ") оголосила про створення нової політичної платформи. Відповідне рішення ухвалили на зборах координаторів організації "ДІЯ" з усією України 19 листопада в Києві.

      Про це організація сповістила у Facebook.

      "Ми, бійці-добровольці, волонтери та громадські активісти, ті, що за покликом серця та доброї волі виконують свій громадянський обов’язок, сьогодні, перед можливістю реваншу проросійських сил, загрозою втрати державності України у стані розпорошення та нівеляції патріотичних державницьких сил, усвідомлюємо потребу суспільства в новій політичній силі, що дасть надію на майбутнє", – мовиться у повідомленні на сайті організації "ДІЯ".

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      Там нагадали, що лідер руху "ДІЯ" Дмитро Ярош не висуватиме свою кандидатуру на пост президента України на виборах у 2019 році.

      Ми розглядали для себе можливість підтримки Дмитра Яроша як кандидата в Президенти України. Однак він прийняв рішення зосередити свої зусилля на збройній боротьбі проти російської агресії як командувач Української добровольчої армії. Тому сьогодні ми не підтримуємо жодної іншої кандидатури,
      – зазначили в організації.

      У "ДІЯ" також наголосили, що нова політична платформа відкрита для всіх державницьких сил, і закликали "патріотів до єднання".

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дмитро Ярош Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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