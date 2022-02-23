"Организатор – Россия": в МВД предотвратили платный "митинг" под Минюстом

Под зданием Минюста планировали провести платный "митинг" по заказу России. Его участники должны выступать якобы против насилия в украинских тюрьмах.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в сети, что днем ​​23 февраля полиция предотвратила попытку провести так называемый "митинг" перед зданием Министерства юстиции на Рыльском переулке.

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Полиция остановила попытку платного "митинга"

Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1 000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах,

– отметил Геращенко.

Он добавил, что на днях из России в украинские тюрьмы пришел "прогон", чтобы на фоне нагнетания ситуации "организовать" бунды в тюрьмах. Однако министра юстиции, отвечающего за порядок в тюрьмах, предупредили об этом. "И бунты закончились, не начавшись", – подытожил советник министра.

В то же время Геращенко уточнил, что те, кто взял деньги за "пошуметь", решили устроить "митинг" под Минюстом. Как результат – 34 человека задержали и доставили в полицейский участок.

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Денис Малюска 22 февраля сообщил в сети, что Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Однако министр подчеркнул, что у государства-агрессора ничего не выходит.

Кроме того, он попросил украинцев в течение следующих недель не реагировать эмоционально на "сфальсифицированные ожерелья и проплаченные протесты у тюрем".

Отрывок из сообщения Антона Геращенко:

Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах.

Дело в том, как вчера верно "проботал" по фене Денис Малыш, на днях из РФ в наши исправительные учреждения пришел "прогон", чтобы на фоне нагнетания истерии – "пошуметь" сделать бунты в тюрьмах.

Однако этот "прогон" был перехвачен полицейскими, и министр юстиции, отвечавший за порядок в тюрьмах, был предупрежден.

И бунты кончились, не начавшись.