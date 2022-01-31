Организаторы массовых беспорядков в Украине ранее работали в полиции
31 января 2022 , 10:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Полиция разоблачила группу лиц, которая готовила массовые беспорядки в Украине. Известно, что организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах и могли быть связаны со спецслужбами России.
На брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что причастность злоумышленников к иностранным спецслужбам пока не установлена. Однако министр внутренних дел Денис Монастырский намекнул, что провокаторы скорее всего связаны с Россией.
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