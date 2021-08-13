Оригинал Конституции Филиппа Орлика уже в Софии Киевской: фото

Александр Ткаченко заявил, что в Украину впервые за 311 лет прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика. Документ установили в Национальном заповеднике "София Киевская".

Министр культуры отметил, что для него было большой честью участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться об экспонировании Конституции по случаю 30-летия Независимости нашего государства.

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Огромное счастье и гордость лично присутствовать при ее установке в экспозицию. Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать "Добро пожаловать домой",

– отметил глава Минкульта.

Конституция Филиппа Орлика

Это первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления, в которой вырисовывались государственные границы.

В документе уже тогда речь шла о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.

Установили в Софии Киевской

Латиноязычная конституция будет представлена ​​на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века" в Софии Киевской.

Также на экспозиции будут еще 3 старинных предмета того времени:

Булава гетмана Филиппа Орлика из Городской библиотеки Линчопинга.

Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского Государства или Клейнод Гетмана Ивана Мазепы;

Два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.

Александр Ткаченко добавил, что увидеть сможет каждый уже с 16 августа.

В Украину прибыл оригинал Конституции Филиппа Орлика / Фото из фейсбука Александра Ткаченко

Текст публикации министра культуры Александра Ткаченко:

В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика, который все так ждали.

Для меня и команды МКИП было большой честью по поручению президента участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться о ее экспонировании по случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства.

И сегодня огромное счастье и гордость лично присутствовать при ее установке в экспозицию. Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать "Добро пожаловать домой".

Почему документ такой уникальный? Это первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления и в которой вырисовывались государственные границы. В ней уже тогда речь шла о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.

Латиноязычная конституция будет представлена ​​на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века" в Софии Киевской.

Также на экспозиции еще 3 старинных предмета того времени. Булава гетмана Филиппа Орлика из Городской библиотеки Линчопинга. И те, что хранятся в Украине: Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского Государства или Клейнод Гетмана Ивана Мазепы. Два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.

Благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру культуры и демократии Швеции Аманде Линд, Национальному архиву Швеции Riksarkivet, Посольству Украины в Швеции, Национальному заповеднику "София Киевская", Министерству иностранных дел.

Увидеть исторические экспонаты сможет каждый, уже с 16 августа.