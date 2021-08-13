Оригинал Конституции Филиппа Орлика уже в Софии Киевской: фото
Источник:Александр Ткаченко в фейсбуке
Александр Ткаченко заявил, что в Украину впервые за 311 лет прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика. Документ установили в Национальном заповеднике "София Киевская".
Министр культуры отметил, что для него было большой честью участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться об экспонировании Конституции по случаю 30-летия Независимости нашего государства.
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Огромное счастье и гордость лично присутствовать при ее установке в экспозицию. Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать "Добро пожаловать домой",
– отметил глава Минкульта.
Конституция Филиппа Орлика
Это первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления, в которой вырисовывались государственные границы.
- В документе уже тогда речь шла о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.
Установили в Софии Киевской
Латиноязычная конституция будет представлена на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века" в Софии Киевской.
Также на экспозиции будут еще 3 старинных предмета того времени:
- Булава гетмана Филиппа Орлика из Городской библиотеки Линчопинга.
- Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского Государства или Клейнод Гетмана Ивана Мазепы;
- Два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.
Александр Ткаченко добавил, что увидеть сможет каждый уже с 16 августа.
В Украину прибыл оригинал Конституции Филиппа Орлика / Фото из фейсбука Александра Ткаченко
Текст публикации министра культуры Александра Ткаченко:
В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика, который все так ждали.
Для меня и команды МКИП было большой честью по поручению президента участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться о ее экспонировании по случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства.
И сегодня огромное счастье и гордость лично присутствовать при ее установке в экспозицию. Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать "Добро пожаловать домой".
Почему документ такой уникальный? Это первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления и в которой вырисовывались государственные границы. В ней уже тогда речь шла о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.
Латиноязычная конституция будет представлена на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века" в Софии Киевской.
Также на экспозиции еще 3 старинных предмета того времени. Булава гетмана Филиппа Орлика из Городской библиотеки Линчопинга. И те, что хранятся в Украине: Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского Государства или Клейнод Гетмана Ивана Мазепы. Два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы.
Благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру культуры и демократии Швеции Аманде Линд, Национальному архиву Швеции Riksarkivet, Посольству Украины в Швеции, Национальному заповеднику "София Киевская", Министерству иностранных дел.
Увидеть исторические экспонаты сможет каждый, уже с 16 августа.