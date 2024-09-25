Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что беспилотник "Орион" нельзя называть аналогом "Байрактара". Он значительно хуже турецкого беспилотника.

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Что известно о российском БпЛА "Орион"

Как отметил Катков, "Орион" не является новым беспилотником. Первый полет состоялся еще в 2016 году. Но его до сих пор ограниченно используют на фронте.

Размах крыльев "Ориона" – около 16-18 метров, а полезная нагрузка – 180-200 килограммов. "Байрактар" при почти вдвое меньшей массе и габаритах может поднять 160 килограммов. То есть Россия была вынуждена существенно увеличить беспилотник, чтобы достичь схожих показателей по полезной нагрузке.

Есть вопрос с дальностью связи. Для "Ориона" определяют дальность в 150-280 километров. В то же время последние версии "Байрактара" имеют спутниковую связь. Он может летать буквально где угодно. Там даже нет необходимости в базовой станции управления,

– рассказал Катков.

"Орион" можно использовать в разведывательных и ударных целях. Известно, что этот БпЛА может запускать специальные противотанковые ракеты, которые фактически являются воздушным "Корнетом".

Также с начала полномасштабного вторжения было 7-8 эпизодов по уничтожению беспилотников "Орион". И сколько их производят в России – вопрос открытый. По состоянию на 2021 год там было всего три таких беспилотника.

Буквально недавно в Таганроге упал беспилотник, который был сильно похож на "Орион". Он разбился за 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Конечно, такое может произойти с любым БпЛА. Но показательно, что это не первая потеря "Ориона" в таких аварийных инцидентах,

– отметил Катков.