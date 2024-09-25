Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що безпілотник "Оріон" не можна називати аналогом "Байрактара". Він значно гірший за турецький безпілотник.

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Що відомо про російський БпЛА "Оріон"

Як наголосив Катков, "Оріон" не є новим безпілотником. Перший політ відбувся ще у 2016 році. Але його досі обмежено використовують на фронті.

Розмах крил "Оріона" – близько 16-18 метрів, а корисне навантаження – 180-200 кілограмів. "Байрактар" при майже удвічі меншій масі та габаритах може підняти 160 кілограмів. Тобто Росія була змушена суттєво збільшити безпілотник, аби досягнути схожих показників по корисному навантаженню.

Є питання з дальністю зв'язку. Для "Оріона" визначають дальність у 150-280 кілометрів. Водночас останні версії "Байрактару" мають супутниковий зв'язок. Він може літати буквально де завгодно. Там навіть немає потреби у базовій станції управління,

– розповів Катков.

"Оріон" можна використовувати у розвідувальних та ударних цілях. Відомо, що цей БпЛА може запускати спеціальні протитанкові ракети, які фактично є повітряним "Корнетом".

Також з початку повномасштабного вторгнення було 7-8 епізодів щодо знищення безпілотників "Оріон". І скільки їх виробляють в Росії – питання відкрите. Станом на 2021 рік там було лише три таких безпілотники.

Буквально нещодавно в Таганрозі впав безпілотник, який був сильно схожий на "Оріон". Він розбився за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. Звісно, таке може статися з будь-яким БпЛА. Але показово, що це не перша втрата "Оріона" в таких аварійних інцидентах,

– зауважив Катков.