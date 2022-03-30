Ориентировочно 200 – 300 человек могли погибнуть в Ирпене, многие – до сих пор под завалами

Украинские военные вытеснили оккупантов из Ирпеня. Точного количества информации о жертвах среди мирного населения пока нет.

Однако в то время, когда были очень мощные военные действия, когда круглосуточно происходили обстрелы, людей хоронили прямо во дворах, на территории парков. Об этом сказал мэр города Александр Маркушин, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Жуткое видео из Ирпеня: тела на дороге, разбитые дома и беспомощные собаки

"Примерно 200 – 300 человек, к сожалению, погибли. Многие – под завалами многоэтажных домов", – подчеркнул городской голова.

Под завалами 100% есть люди, – мэр

Он объяснил, что для того, чтобы разобрать завалы, нужно время, ведь 50% города оккупанты разрушили.

"Те завалы еще никто не разбирал, однако там 100% есть люди", – сказал Маркушин.

Важно – Появились кадры освобожденного Ирпеня: смотрите видео