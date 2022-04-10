Оркам не нужны люди или больницы, их интересует только территория, – Гайдай

Российские оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру и терроризируют мирных людей. Враг не пытается достичь никаких целей, кроме разрушения и паники.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты обстреляли все больницы в области. Сейчас госпитали работают только в Лисичанске и Северодонецке, но и там пробиты крыши и некоторые стены.

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Им нужны только территории

Гайдай подчеркнул, что оккупанты абсолютно не заботятся о человечности или других гуманных вещах. Все, что их интересует – захваченная территория, и они готовы на все, чтобы достигать своих больных целей.

Что бы они не говорили, им не нужны люди, им не нужны больницы. Им нужна территория. Весь мир уже увидел армию "российской педерации",

– сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что россиянам нужна хоть какая-нибудь победа в войне с Украиной, поэтому они бросают все свои силы на то, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

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