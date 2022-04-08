Оркам вообще не нужна территория Луганщины, им нужна галочка на ее админгранице, – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам не нужна территория области. По его мнению, агрессору нужна "галочка" на административной границе Луганской области.

Гайдай: На людей им плевать полностью

Такое мнение Сергей Гайдай выразил в эфире ICTV. В частности, он рассказал, что оккупанты стирают с лица земли Попасную. По его словам, враг это делает, чтобы быстро пройти город во время наступления.

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Он заявил, что россиянам не нужна ни территория Луганской области, ни города региона. Также врагу плевать на людей.

Я могу сказать со всей ответственностью, оркам не нужна луганская территория, Луганская область, луганские города вообще! Им нужна галочка на границе географической Луганской области – все! На людей им плевать полностью,

– сказал глава Луганской ОВА.

Как подтверждение того, что россиянам все равно на людей, Гайдай заявил, что оккупанты препятствуют эвакуации гражданских.

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