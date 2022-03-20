Орки бросили гранату в мирных жителей Тростянца: двое мужчин погибли
20 марта 2022 , 13:00Читати новину українською
Источник:Сумская областная прокуратура
Российские военные на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин.
Это произошло 18 марта. Ахтырская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны.
Кстати Возле Тростянца ВСУ уничтожили колонну вражеской техники
Какая ситуация в Тростянце
Российские войска оккупировали Тростянец Ахтырского района Сумской области еще в начале войны.
Однако бойцы ВСУ оказывают мощное сопротивление и освободили все села возле Тростянца. 17 марта враги еще пытались закрепиться.
Важно – Почти 15 тысяч уничтоженных оккупантов и полно металлолома: Генштаб ВСУ о новых потерях оккупантов: