Орки похожи на упоротого барана, который таранит крепкие закрытые ворота, разбивая рога

Ну, сегодня поговорим о юге. Херсонско-Николаевское операционное направление. На уровне с Киевским, в стратегическом отношении, на мой субъективный взгляд, это направление является одним из важнейших.

Ласые куски фронта для оккупантов

Почему он? Главный смысл состоит в том, что во взаимодействии с Западным (условно говоря, Киевским) именно эта группировка войск противника может создать для ВСУ очень чувствительные проблемы стратегического масштаба.

Актуально Безнаказанное быдло: Украина наконец-то открыла цивилизованному миру глаза на Россию

Однако слово "может" совсем не означает, что, как говорят в Одессе, таки да. "Сможет". Дело вот в чем. По трезвой и спокойной оценке обстановки, складывающейся в указанной операционной зоне, перед командованием этой группировки войск противника возникла очень и очень непростая дилемма.

Более того, в результате последних событий эта дилемма вообще может оказаться вскоре неактуальной, плавно трансформировавшись в задачи совершенно противоположного характера. Теперь подробнее и по существу.

В чем состоит дилемма? В необходимости выбрать, что делать в ближайшее время, то есть какую из двух условно доступных задач попытаться выполнять. При этом понимая, что одна носит оперативно-тактический характер (проще), другая – ярко выраженный, стратегический (но сильно сложнее). Если еще короче – куда наступать. На Николаев – Одесса или ломиться на Кривой Рог – Днепр.

Первое направление, в случае успеха, позволит полностью отрезать Украину от Черного моря. Причем надолго, что существенно усложнит общее стратегическое положение нашей страны, но вряд ли приведет к ее падению и окончательной капитуляции (а значит не приведет к достижению Путиным своих целей войны). По размаху и объему – оно меньше своего альтернативного варианта.

Второе направление – большее по объему и размаху, а, значит, тяжелее в исполнении. Но в случае успеха может привести к кардинальным изменениям в стратегической ситуации. Вплоть до падения Киева и капитуляции всех украинских войск в Левобережной Украине.

Но при одном обязательном условии – вместе с этим ударом должен быть нанесен на юго-запад и к югу от Киева удар Западной (Киевской) группировки войск с общей дирекцией на юго-восток (на Васильков, Белую Церковь, Канев). Иначе движение (наступление) на Кривой Рог – Днепр Южной группировки войск противника теряет не только стратегический смысл, но вообще любой более или менее выразительный.

События последних полутора недель в Херсонско-Николаевской операционной зоне красноречиво доказывают, что такими соображениями и руководствовались орко-планировщики в соответствующих мордорских штабах.

К теме Народ должен, даже обязан знать своих героев

Что сдерживает нашествие орков

Итак, по состоянию на сегодняшний день имеем в этой операционной зоне, скажем, Южную группу войск противника, развернутую на основе частей и соединений Южного военного округа вооруженных сил РФ. Ее базу составляют батальонные тактические группы (БТГр) из состава частей и соединений 49-й отдельной армии (город Ставрополь), командующий – генерал-лейтенант Я. Резанцев. Кроме того, в ее состав входят подразделения из состава 22-го армейского корпуса (оккупированный Крым), а также из состава 8-й армейской армии и Воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ (из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии, ряда частей и соединений специального назначения.

Перечислять бригады и полки, из состава которых был выделен БТГр в составе Южной группы войск противника (и если быть точным, то скорее Юго-Западной) и оперирующих на этом направлении, я не буду, потому что их дох*ра. Но замечу, что это очень пестрое и "разнокалиберное" стадо, имеющее восточную границу своей операционной зоны условную линию, которая идет от западного крымского перешейка (Армянск – Чаплинка) на Каховку (включительно).

В общем – это до 17 – 18 БТгр + части и подразделения ракетных войск и артиллерии, спецназовцев, сухопутных войск, военной противовоздушной обороны, войск радиационной, химической и биологической защиты и вплоть до военной полиции и подразделений Росгвардии. В общей сложности на момент вторжения эта группировка насчитывала не менее 20 – 22 тысяч человек. Сейчас – это примерно до 17,5 – 18 тысяч человек.

Эта группировка войск противника в результате своего наступления, начиная с 24 февраля и недавно, сумела на его пике не только сравнительно быстро захватить мосты на Днепре в его нижнем течении, город Херсон и Новую Каховку, но и выйти непосредственно к восточным и северо-восточным окрестностям города Николаева, а также продвинуться в район к северо-востоку от города по левому берегу Южного Буга, вплоть до пригорода Вознесенска. На своем правом фланге оно продвинулось вплоть до рубежа Баштанка – Зеленодольск.

Однако, во время упорных и ожесточенных боев с частями и подразделениями ВСУ в районе Баштанки, Вознесенска и Николаева, которые длились полторы недели, понесли довольно значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике. В результате этого она была вынуждена отойти в район на восток и юго-восток Николаева, в направлении ранее занятого Херсона на рубеж Киселевка – Широкая Балка, однако при этом сохранив свой правый фланг по границе Снигиревка – к югу от Зеленодольска.

Советуем Вас ждут драники, борщ и европейское гражданство: памятнка для белорусского солдата

В настоящее время противник продолжает удерживать силами своей Юго-Западной группировки две основные мостовые переправы через Днепр в его нижнем течении (возле Херсона, Антоновский мост), а также в районе Новой Каховки (мост и дамбу гидроэлектростанции). Это позволяет перебрасывать подкрепления и предметы материально-технического обеспечения для нужд своих подразделений, удерживающих Херсонский плацдарм на правом берегу Днепра в его нижнем течении от Широкой Балки до Осокоровки. А также осуществляет перегруппировку и маневр силами и средствами в пределах практически всей операционной зоны.

Мечты орды сломаются об украинские крепости

Последующие перспективы этой группировки при условии ее достаточного пополнения предметами материально-технического обеспечения, а также восстановление уровня боеспособности передовых ударных тактических групп, понесших в предыдущих боях чувствительные потери и потерявших в отдельных подразделениях до 50 – 60% личного состава, а также вооружения и военной техники, выглядят, честно говоря, на мой взгляд, довольно туманно. Прежде всего, из-за того, что выходить на выходные рубежи и разворачиваться для наступления такого рода оркам придется по-настоящему в адски-издевательских условиях.

Даже если предположить, что им снова удастся сосредоточиться по линии Березнеговатое – Снегиревка, предварительно перетащив через днепровские мосты, простреливаемые нашей дальнобойной артой, нужные ресурсы, поставки и резервы, чтобы ломануться в сторону Баштанки – Новой Одессы и Вознесенска, в таком случае им придеться это делать под постоянным огневым влиянием ВСУ и угрозой их сдвоенного удара во фланги сосредоточенной группировки.

А если еще вспомнить о том, что для такого бараньего наступления к северным пригородам Одессы им придется так или иначе форсировать Южный Буг, то станет понятно, что куча планов, связанных с выполнением замысла по обходу и охвату Николаева и Одессы с севера и выхода к Приднестровью, судя по всему, так и останутся пока влажными мечтами орков.

Со своей стороны, очень смелая задумка с прорывом в Кривой Рог и Днепр у меня тоже вызывает определенный скепсис. Нет, орко-командование, которое и так испытывает определенные трудности с транспортом, может, конечно, напрячься и резко повысить уровень мобильности своих подразделений, оперирующих сейчас к югу от Кривого Рога. Самосвалы там всякие, маршрутки, шаланды и длинномеры гражданские вполне могут заменить выбитые "Камазы" и "Уралы".

Но как обойти густонаселенный и враждебно настроенный город протяженностью в 126 километров и умудриться его блокировать? Я, откровенно говоря, представляю себе выполнение этой задачи очень тяжело. Это я о Кривом Роге, а за ним еще есть и Днепр, миллионный город, причем, не меньше, а то и более враждебно настроенный, чем Кривой Рог. Здесь вообще, по-моему, для орков без вариантов.

И это при всем том, что на этом "главном" направлении орки вряд ли смогут сконцентрировать более 2 – 3 полнокомплектных "тяжелых" бригад, пусть даже усиленных 2 – 3 полками воздушно-десантных войск (это не более 10 – 12 БТГр).

Стоит внимания Чернобаевка испокон веков несла смерть орде: как это уже было

Итак, резюмируем. Мечтать о "продолжении пира (наступления)" на Юго-Западном операционном направлении орки, несомненно, могут. Как мечтает об изнасиловании маньяк-импотент. Но, если мыслить трезво, в этой операционной зоне им ничего подобного не светит.

Оркам бы отойти за Днепр и привести себя в порядок. Но нет, они продолжают конвульсивно дергаться в сторону Кривого Рога, уподобляясь упоротому барану, который таранит крепкие закрытые ворота, постепенно разбивая свои рога и *бальник в хлам.

Если наше командование на этом направлении будет продолжать действовать так же, как оно действовало до этого момента, грандиозный разъ*б здесь можно гарантировать. Для этого нужно будет в нужный момент и в нужном месте "немного стукнуть". После чего вся эта крымско-ставропольская шло*бень с небольшим добавлением волгоградско-камишинских истуканов отгребет по самому не балуй. А когда наступит этот момент и где нужно будет стукнуть, я, конечно, не скажу. Секрет.

Обратите внимание – украинские Герои продолжают гнать оккупантов от Киева: смотрите видео