Орки зашли в один из херсонских офисов и удивляются технике: видеофакт

Российские орки не перестают удивлять. Пока одни не понимают, как в селах может быть асфальт и уличное освещение, другие удивляются технике в офисе частной компании в Херсоне.

Российские захватчики заняли один из офисов частной компании в Херсоне и решили сделать из него ночлег. Однако традиционно орки не могли обойтись без погромов, что даже разозлило командование. Ответный ролик оказался в распоряжении у журналистов "Схем".

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Пока орки осматривали помещение, один из захватчиков очень удивился тому, что на столе в офисе была камера. Поэтому он начал ее пристально рассматривать, пока руководство не начало кричать из-за беспорядка, который устроили орки.

"Вторая армия мира" говорили они, а удивить может обычная камера.

Как орки занимали офис в Херсоне: смотрите видео

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