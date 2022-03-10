Російські загарбники зайняли один із офісів приватної компанії у Херсоні й вирішили зробити з нього нічліг. Однак традиційно орки не могли обійтися без погромів, що навіть розізлило командування. Відповідний ролик опинився в розпорядженні в журналістів "Схем".

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Поки орки оглядали приміщення, один із загарбників дуже здивувався тому, що на столі в офісі була камера. Тому він почав її пильно розглядати, поки керівництво не почало кричати через безлад, який влаштували орки.

"Друга армія світу" казали вони, а здивувати може звичайна камера.

Як орки займали офіс в Херсоні: дивіться відео

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