Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его словам, если ничего не изменится, то Израиль себя сам поставит в бессмысленную ситуацию.

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Будет ли Израиль поставлять оружие Украине

Невзлин считает, что Израиль изменит позицию по поводу войны в Украине. Однако он не будет ничего нам поставлять напрямую. Это может быть только через третьи страны.

Ведь ресурсы исчерпывают, в частности, передачи бывшего советского вооружения нынешними странами НАТО, а также снарядов к нему,

– сказал российский оппозиционер.

По его словам, уже идут переговоры по системам ПВО. Также начались переговоры по другим средствам, в частности, через третьи страны.

Невзлин сказал, изменит ли Израиль позицию по войне и будет ли поставлять Украине оружие: смотрите видео

Почему Израиль пока категорически отказывается

Невзлин заметил, что Израиль предоставляет Украине лишь отдельные мелкие вещи, например, проводит учения, в то время как мог бы оказывать большую помощь.

Если это не изменится, то Израиль сам себя поставит в бессмысленную ситуацию. Он будет не с той стороны,

– отметил он.

Ведь, по словам российского оппозиционера, Израиль без Америки не выживет, все это хорошо знают на Ближнем Востоке.

Поэтому этот пустяк, что Путин нам позволяет бомбить целые сирийские, иранские, Хезболлы – очень все хорошо, но не является отмазкой от того, что надо не ссориться с главой Кремля,

– подчеркнул Невзлин.

По его словам, под вопросом сейчас то, настоящая ли демократия в Израиле. Является ли он демократией лишь в том смысле, что Иерусалим заботится о евреях, находящихся в диаспоре. Однако Путин в Украине уничтожает немалую диаспору и не дает ей жить.

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