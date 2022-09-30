Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Леонід Невзлін. За його словами, якщо нічого не зміниться, то Ізраїль себе сам поставить у безглузду ситуацію.

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Чи постачатиме Ізраїль зброю Україні

Невзлін вважає, що Ізраїль змінить позицію щодо війни в Україні. Однак він не буде нічого нам постачати безпосередньо. Це може бути лише через треті країни.

Адже ресурси вичерпують, зокрема, щодо передачі колишнього радянського озброєння нинішніми країнами НАТО, а також снарядів до нього,

– сказав російський опозиціонер.

За його словами, вже йдуть переговори щодо систем ППО. Також розпочалися переговори щодо інших засобів, зокрема, через треті країни.

Невзлін сказав, чи змінить Ізраїль позицію щодо війни та чи поставлятиме Україні зброю: дивіться відео

Чому Ізраїль наразі категорично відмовляється

Невзлін зауважив, що Ізраїль надає Україні лише окремі дрібні речі, наприклад, проводить навчання, тоді як міг би надавати більшу допомогу.

Якщо це не зміниться, то Ізраїль себе сам поставить у безглузду ситуацію. Він буде не з тієї сторони,

– зазначив він.

Адже, за словами російського опозиціонера, Ізраїль без Америки не виживає, всі це чудово знають на Близькому Сході.

Тому ця дрібниця, що Путін нам дозволяє бомбити цілі сирійські, іранські, Хезболли – дуже все добре, але не є відмазкою від того, що треба не сваритися з главою Кремля,

– наголосив Невзлін.

За його словами, під питанням зараз те, чи справжня демократія в Ізраїлі. Чи він є демократією дише в тому сенсі, що Єрусалим дбає про євреїв, які перебувають у діаспорі. Однак Путін в Україні знищує немалу діаспору та не дає їй жити.

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