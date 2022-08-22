Для ни одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, кроме Австрии и Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Почему Венгрия и Австрия не дают оружие

По словам Кулебы, среди стран ЕС только Венгрия и Австрия не поставляют Украине вооружение.

За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что эти страны против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что политические дискуссии западных партнеров стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

Кроме того, Кулеба добавил, что нужно похвалить те страны, которые никогда не снабжали оружием зоны конфликта, но сейчас это делают. Среди них – Швеция, Финляндия, Нидерланды и Германия.

Венгрия скандально оправдалась по поводу оружия для Украины

Недавно украинцев ошарашила новость о том, что Венгрия изменила свою позицию по транзиту оружия в Украину и решила не препятствовать поставкам вооружения. Однако теперь венгерская сторона то ли "переобулась", то ли скандально оправдалась, заявив, что не имела ничего такого в виду.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мате Пазолей заявил, что Венгрия не изменила своей позиции по поставкам оружия.

"Позиция Венгрии относительно поставки оружия изначально была четкой: мы не будем посылать солдат или оружия в Украину, и мы не позволим поставкам оружия пересекать венгерско-украинскую границу", – сказал Мате Пазолей.

Он подчеркнул, что "эта позиция остается неизменной, поэтому любые новости, утверждающие обратное, не соответствуют действительности".

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