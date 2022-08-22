Наразі для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, окрім Австрії та Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Чому Угорщина та Австрія не дають зброю Україні

За словами Кулеби, серед країн ЄС лише Угорщина та Австрія не поставляють Україні озброєння.

За виключенням Угорщини та Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що ці країни проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що політичні дискусії західних партнерів коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Крім того, Кулеба додав, що потрібно похвалити ті країни, які ніколи не постачали зброю в зони конфлікту, але зараз це роблять. Серед них – Швеція, Фінляндія, Нідерланди та Німеччина.

Угорщина скандально виправдалася щодо зброї для України

Нещодавно українців ошелешила новина про те, що Угорщина змінила свою позицію щодо транзиту зброї в Україну й вирішила не перешкоджати постачанням озброєння. Проте тепер угорська сторона чи то "перевзулася", чи то скандально виправдалася, заявивши, що не мала нічого такого на увазі.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Мате Пазолей заявив, що Угорщина не змінила своєї позиції щодо постачання зброї.

"Позиція Угорщини щодо постачання зброї з самого початку була чіткою: ми не посилатимемо солдатів або зброї в Україну, і ми не дозволимо постачанням зброї перетинати угорсько-український кордон", – сказав Мате Пазолей.

Він наголосив, що "ця позиція залишається незмінною, тому будь-які новини, що стверджують протилежне, не відповідають дійсності".

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