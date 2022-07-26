Первые британские ЗРК уже в Украине: мощное видео работы Stormer

Украина получила зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM. Они содержат высокоскоростные ракеты.

Шесть единиц техники предоставила Великобритания. Ранее в Минобороны Великобритании показывали, как британские Stormer HVM защищают небо Украины.

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Британские системы Stormer уже на фронте

Британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM "видят" вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 километров,

– сообщило оперативное командование "Юг".

Также командование объяснило, почему их называют "невидимыми". Прежде всего, из-за их особенностей наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме.

Именно это делает британский зенитный ракетный комплекс в прямом смысле "невидимым" для бортовых радиолокационных датчиков облучения, стоящих на вертолетах и самолетах россии.

ОК "Юг" показало работу системы Stormer: смотрите видео

Кратко о британском оружии Stormer

Еще в апреле 2022 года Великобритания подготовила для ВСУ бронемашину Stormer с зенитно-ракетным комплексом StarStreak, который он несет на своей броне.

Буквально 21 июля Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Предварительно известно, что 50 тысяч артиллерийских снарядов и беспилотники доставят в Украину в ближайшие недели.

В списке находились и шесть машин Stormer с зенитными ракетными установками Starstreak и сотни ракет.

Известно, что система Stormer так легка, что удалось произвести переносную модификацию, которую солдат может запускать с собственного плеча. Более того, российские вертолеты, летающие низко над землей, не имеют шансов пролететь в зоне впечатления такого ЗРК.

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