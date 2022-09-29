Готовы взять использованное оружие, – Арахамия о безотлагательности в вопросе HIMARS

Украина нуждается в оружии от партнеров быстро. Именно так мы сможем противостоять противнику эффективно.

Дополнительные РСЗО HIMARS нужны Украине уже сейчас и на этом будут настаивать на всех встречах в США. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Оружие, предоставленное сегодня, сохранит больше жизней украинцев, чем если оно придет к нам в течение нескольких лет. Мы прекрасно понимаем, что производители не готовы выдать заказы в те сроки, которые нам подошли бы. Но мы и не гоняемся за тем, чтобы оружие было только что с конвейера,

– сказал он.

Арахамия подчеркнул, что Украина готова взять оружие, которое уже было в пользовании, но немедленно.

Для этого работают на уровне парламента США. План заключается в том, что мы забираем уже готовое оружие, даже если оно и было в употреблении, а американская армия получит новое.

По словам Арахамии, это выигрышная ситуация для обеих сторон.

"Сейчас идут переговоры по системам HIMARS, о передаче которых недавно было объявлено. Мы хотим получить установки уже сейчас, а американская армия получит через год-полтора им замену", – сказал политик.

РСЗО от США

Военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что последний пакет военной помощи, включавший поставки 18 систем HIMARS, существенно отличается от предыдущих. Он является своеобразным "подарком" Вашингтона для ВСУ.

По его словам, такая помощь свидетельствует о том, что США и союзники пытаются наладить системное военное сотрудничество с Украиной.

В США таких РСЗО несколько сотен штук, но они не хотят их отдавать, чтобы не оставлять небоеспособными свои артиллерийские подразделения. С точки зрения США – это логичный шаг: с одной стороны они нас поддерживают, с другой – не остаются безоружными против своих врагов, таких как россия. Новый пакет выглядит как системная помощь "на годы вперед".

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