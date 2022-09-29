Готовы взять использованное оружие, – Арахамия о безотлагательности в вопросе HIMARS
Источник:Давид Арохамия
Украина нуждается в оружии от партнеров быстро. Именно так мы сможем противостоять противнику эффективно.
Дополнительные РСЗО HIMARS нужны Украине уже сейчас и на этом будут настаивать на всех встречах в США. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
К теме США знают, где каждая из 126 гаубиц: могут эффективно их ремонтировать
Оружие, предоставленное сегодня, сохранит больше жизней украинцев, чем если оно придет к нам в течение нескольких лет. Мы прекрасно понимаем, что производители не готовы выдать заказы в те сроки, которые нам подошли бы. Но мы и не гоняемся за тем, чтобы оружие было только что с конвейера,
– сказал он.
Арахамия подчеркнул, что Украина готова взять оружие, которое уже было в пользовании, но немедленно.
Для этого работают на уровне парламента США. План заключается в том, что мы забираем уже готовое оружие, даже если оно и было в употреблении, а американская армия получит новое.
По словам Арахамии, это выигрышная ситуация для обеих сторон.
"Сейчас идут переговоры по системам HIMARS, о передаче которых недавно было объявлено. Мы хотим получить установки уже сейчас, а американская армия получит через год-полтора им замену", – сказал политик.
РСЗО от США
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что последний пакет военной помощи, включавший поставки 18 систем HIMARS, существенно отличается от предыдущих. Он является своеобразным "подарком" Вашингтона для ВСУ.
- По его словам, такая помощь свидетельствует о том, что США и союзники пытаются наладить системное военное сотрудничество с Украиной.
- В США таких РСЗО несколько сотен штук, но они не хотят их отдавать, чтобы не оставлять небоеспособными свои артиллерийские подразделения. С точки зрения США – это логичный шаг: с одной стороны они нас поддерживают, с другой – не остаются безоружными против своих врагов, таких как россия. Новый пакет выглядит как системная помощь "на годы вперед".
В США спрогнозировали, когда ВСУ смогут зайти в Крым: смотрите видео