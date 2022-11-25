Прежде всего говорится о броне и артиллерии. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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По словам Мусиенко, сейчас перед ВСУ стоит две задачи:

отразить атаки на Востоке – район Бахмута и Авдеевки Донецкой области;

продолжать и развивать контрнаступательные действия, в частности, в зимний период – на Юге и Луганщине (в районе Кременной и Сватового).

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"Для развития наступательных действий нужны танки, бронетехника и артиллерия. Я даже не вспоминаю авиацию, которая бы тоже не помешала", – отмечает Мусиенко.

Военный эксперт отметил следующие бронетранспортеры: M113 и HMMWV, которые оснащаются крупнокалиберными пулеметами и очень хорошо работают при контрнаступлении. Они уже доказали свою эффективность в Харьковской и Херсонской областях.

Наращивание мощностей наших механизированных бригад с помощью танков – то, что нужно для развития контрнаступательных действий. И поддержка артиллерийских мощностей и возможностей,

– подытожил Мусиенко.

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