Прежде всего говорится о броне и артиллерии. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.
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По словам Мусиенко, сейчас перед ВСУ стоит две задачи:
- отразить атаки на Востоке – район Бахмута и Авдеевки Донецкой области;
- продолжать и развивать контрнаступательные действия, в частности, в зимний период – на Юге и Луганщине (в районе Кременной и Сватового).
Что нужно ВСУ
"Для развития наступательных действий нужны танки, бронетехника и артиллерия. Я даже не вспоминаю авиацию, которая бы тоже не помешала", – отмечает Мусиенко.
Военный эксперт отметил следующие бронетранспортеры: M113 и HMMWV, которые оснащаются крупнокалиберными пулеметами и очень хорошо работают при контрнаступлении. Они уже доказали свою эффективность в Харьковской и Херсонской областях.
Наращивание мощностей наших механизированных бригад с помощью танков – то, что нужно для развития контрнаступательных действий. И поддержка артиллерийских мощностей и возможностей,
– подытожил Мусиенко.
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Почему Украине очень нужны истребители F-15 и F-16
- Нет сомнений, что Украина одержит победу над Россией. Впрочем, если бы западные партнеры передали ВСУ истребители F-15 и F-16, это, вероятнее всего, произошло бы значительно быстрее.
- Как утверждает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, американские истребители, позволили полностью деоккупировать украинские территории до конца года. Дело в том, что современные истребители F-15 и F-16 могут переносить очень много высокоточного оружия, необходимое на поле боя – вглубь до 100 километров. Речь идет, в частности, о ракетах класса "воздух – земля", авиабомбах и определенных противоракетах и т.д. Это позволило бы нам прикрыть небо из воздуха.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для получения самолетов продолжается работа по всем направлениям – дипломатическому и военно-политическому. Также известно, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук определил группу пилотов, которые готовы учиться управлять современными истребителями.