Журналистка 24 Канала София Назаренко рассказала, что президент Зеленский отметил ответственность, которую должна понести Россия за военные преступления, совершенные в Украине. Пока длилась пресс-конференция Зеленского и Схоофа, россияне цинично ударили по по роддому в Сумах.

Читайте также В МИД объяснили, действительно ли США прекратили военную помощь Украине из-за шатдауна

Какое оружие будут поставлять Украине США?

Владимир Зеленский также отметил, что ответственность должно понести не только военное и политическое руководство Москвы, но и те люди, которые принимают решение обстреливать Украину.

В контексте давления на Россию обсуждался 19-й пакет санкций, который должен принять Европейский Союз. Зеленский призвал ввести ограничения против теневого флота России в рамках этого пакета.

Также президент сказал, что Нидерланды являются одним из главных участников программы PURL, которая помогает финансировать закупку для Украины американского оружия. Зеленский отметил, что главными странами которые помогают в рамках этой программы также Дания, Германия, Швеция, Канада и Норвегия.

Однако не все союзники Украины присоединились к этой программе, поэтому, как рассказал президент, Киев уже ставит вопрос о втором круге взносов стран, которые уже финансируют закупку оружия. Это крайне важно, ведь именно в рамках этой инициативы закупаются системы ПВО для Украины, чтобы защитить ее от российских атак.

Поставки у нас есть. Американцы ничего не заблокировали. Кстати, в средствах массовой информации было, что есть шатдаун, есть некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно. Вторая история. У нас есть поставки систем ПВО. И здесь IRIS-T, NASAMS, Patriot. Системы мы получаем. Хочется быстрее, но это зависит исключительно от финансов. Потому что, в принципе, американцы разблокировали возможности закупки Patriot,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент прокомментировал новости о применении дальнобойных ракет украинского производства "Фламинго". Он прямо не подтвердил их применение, но намекнул на это. В частности, он добавил, что давление на Россию должно быть многовекторным, а давление Запада не является достаточно сильным, чтобы Россия прекратила свой террор против мирного украинского населения. По мнению украинского президента, если россияне физически почувствуют последствия войны, в частности через блэкауты, то, возможно, они начнут задавать вопросы своему руководству.

К детальной публичности применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем чуть позже. Не будем готовить соответственно врага к тому, к чему мы пришли и что мы применяем. Главное понимать, что последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны. И судя по тем попаданиям, думаю, понятно, где есть применение дронов, а где есть применение не дронов. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, а производителям, которые сделали соответствующие шаги,

– подчеркнул украинский лидер.

Для производства собственного оружия, по словам Зеленского, Украине на следующий год нужно 35 миллиардов долларов и часть этих денег Киев планирует взять из двусторонних соглашений, которые уже заключены с союзниками.

Конечно, Украина также рассчитывает на использование замороженных активов России и премьер Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что в ЕС ведутся дискуссии относительно дальнейшей судьбы этих активов. Обсуждается идея использования этих денег для финансирования военных нужд Украины.

В то же время премьер Нидерландов отметил, что ответственность должна равномерно распределяться на все страны ЕС за использование этих активов, а не только на Бельгию, где хранятся эти активы.

Мы в Нидерландах имеем очень мощную поддержку и решимость применить эти замороженные активы. Но есть финансовые и юридические риски, связанные с таким решением. И все же мы видим, что бельгийский премьер-министр сказал, что это риск не просто для Бельгии, для Европейского Союза, для "Большой семерки". Мы должны распределить эти риски. Бельгию таким образом снимем с крючка и сможем поступать очень быстро в этом направлении, – отметил он.

Какова позиция Нидерландов относительно вступления Украины в ЕС?

Также сегодня обсуждался вопрос присоединения Украины к Европейскому Союзу, поскольку некоторые медиа сообщали о том, что Нидерланды выступают против ее членства. Но сегодня премьер заявил, что будущее Украины в ЕС, и он продолжит давить на Виктора Орбана, который блокирует этот процесс.

Нидерланды со своей стороны пока не поддерживают идею изменения внутренних правил в Европейском Союзе, которые бы помогли обойти вето венгерского лидера, но и это предполагает переход от голосования единогласием к голосованию квалифицированного большинства.

Однако поскольку это внутренние вопросы Европейского Союза – не только Нидерланды выступают против этого – в случае этих изменений нужно иметь 27 голосов "за" всех стран-членов ЕС. Сейчас по этому вопросу позиция Нидерландов не изменилась. Однако именно вступление Украины в ЕС и евроинтеграцию Украины он поддерживает.

Владимир Зеленский сегодня отметил, что Украина будет в Европейском Союзе с Орбаном или без, но это точно произойдет и поэтому мы, скажем так, этого ждем.

Что известно о военной помощи Украине?