Детали циничного поступка сына скандального президента
Трамп-младший продает футболки, кофты и худи. На всех одинаковая надпись – "Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей".
Важно Алек Болдуин отменил все свои проекты из-за трагедии на съемках
Приобрести одежду можно в 4 разных цветах. Дешевле всего обойдется футболка – 28 долларов, а вот худи стоит 40 долларов.
На сайте Трампа-младшего продают циничные футболки / Скриншот
Трамп и Болдуин враждуют
По данным телеграм-канала Mash, актер является большим сторонником демократической партии. Трампа Болдуин называл "психом" и "социопатом". На шоу Saturday Night Live он регулярно пародировал политика. Кроме того, звезда выступала за введение ограничений на продажу оружия, а вот сын Трампа наоборот – сторонник разрешения на использование.
Что известно об убийстве Галины Хатчинс
- Трагедия случилась 22 октября. Актер выстрелил из реквизитного пистолета и тот ранил оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. От полученных травм женщине выжить не удалось.
- Болдуина допросили и отпустили. Правоохранители отметили, что актер – свободный человек и может путешествовать. Пока никакие обвинения ему не предъявляли.
- Сам Болдуин был в отчаянии после трагедии. На фотографиях с места происшествия он говорил с кем-то по телефону, а на его глазах были слезы.
- Револьвер, из которого Болдуин случайно застрелил украинку, якобы проверяла "неопытный" оружейник Анна Гутьеррес-Род. Ранее на нее уже жаловалась съемочная группа.