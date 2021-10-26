Деталі цинічного вчинку сина скандального президента

Трамп-молодший продає футболки, кофти та худі. На всіх однаковий надпис – "Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей".

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Придбати одяг можна у 4 різних кольорах. Найдешевше обійдеться футболка – 28 доларів, а от худі коштує 40 доларів.



На сайті Трампа-молодшого продають цинічні футболки / Скриншот

Трамп та Болдвін ворогують

За даними телеграм-каналу Mash, актор є великим прихильником демократичної партії. Трампа Болдвін називав "психом" та "соціопатом". На шоу Saturday Night Live він регулярно пародіював політика. Крім того, зірка виступала за запровадження обмежень на продаж зброї, а от син Трампа навпаки – прихильник дозволу на використання.

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