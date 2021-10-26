Деталі цинічного вчинку сина скандального президента

Трамп-молодший продає футболки, кофти та худі. На всіх однаковий надпис – "Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей".

Важливо Алек Болдвін скасував усі свої проєкти через трагедію на зйомках

Придбати одяг можна у 4 різних кольорах. Найдешевше обійдеться футболка – 28 доларів, а от худі коштує 40 доларів.

На сайті Трампа-молодшого продають цинічні футболки
На сайті Трампа-молодшого продають цинічні футболки / Скриншот

Трамп та Болдвін ворогують

За даними телеграм-каналу Mash, актор є великим прихильником демократичної партії. Трампа Болдвін називав "психом" та "соціопатом". На шоу Saturday Night Live він регулярно пародіював політика. Крім того, зірка виступала за запровадження обмежень на продаж зброї, а от син Трампа навпаки – прихильник дозволу на використання.

Що відомо про вбивство Галини Гатчінс

  • Трагедія трапилася 22 жовтня. Актор вистрілив з реквізитного пістолета і той поранив операторку Галину Гатчінс та режисера Джоела Соуза. Від отриманих травм жінці вижити не вдалося.
  • Болдвіна допитали та відпустили. Правоохоронці наголосили, що актор – вільна людина і може подорожувати. Наразі жодні звинувачення йому не висували.
  • Сам Болдвін був у розпачі після трагедії. На фотографіях з місця події він говорив з кимось телефоном, а на його очах були сльози.
  • Револьвер, із якого Болдвін випадково застрелив українку, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група.