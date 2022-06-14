Оружие победы: что нужно Украине

Победа Украины невозможна без освобождения оккупированных территорий. Значит, нам необходимо оружие, обеспечивающее стабильное наступления на врага, уже два месяца строящего оборонительные сооружения в той же Херсонской области.

Наступательная армейская триада

Украине нужно оружие из так называемой "наступательной триады". Это штурмовая авиация, разрушающая позиции врага. Это танки, прикрывающие пехоту при наступлении. И это легкая бронетехника, на которой передвигается пехота, потому что ногами она ходит в атаку только в городской застройке, а не в степях.

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При этом отдельные элементы победной наступательной триады можно заменять.

В частности, штурмовую авиацию способны заменить высокоточные системы залпового огня, дальнобойная ствольная артиллерия и дроны-камикадзе в достаточном количестве.

А вот танки заменить нечем: если пехота станет наступать по открытой местности даже в бронемашинах, то до вражеских позиций доберется, дай Бог, треть. Украина — не Россия, таких потерь мы позволить себе не имеем права.

Нечем заменить и легкобронированный транспорт. Потому что при относительном равенстве в живой силе, как у нас на фронте с Россией, наступление становится возможным только тогда, когда за счет быстрой переброски людей удается создать численное превосходство на конкретном участке.

Авиация у нас есть, хотя рашисты ее и уничтожили уже шесть раз подряд. Но нашей авиации явно не хватает для перелома на фронте и перехода в стратегическое наступление. Про НАТО-вские системы залпового огня типа М142 и М270 я рассказывал в предыдущем материале. Есть шанс, что их у нас будет столько, сколько надо, но не раньше конца июля.

Боги войны

Теперь поговорим о ствольной артиллерии. А вы знаете, чем гаубица отличается от пушки? Раскрою страшную военную тайну: да ничем!

Различие в методе применения. Пушка, в основном, стреляет по настильной траектории, когда снаряд поднимается на землей невысоко. Из пушки регулярно бьют прямой наводкой — это когда враг близко, его видно в прицел, как и результат выстрела. А гаубица стреляет по высокой дуге, издалека, фактически — за горизонт. Прямая наводка — не стихия гаубиц, непосредственного контакта с врагом нет, но от него всегда может прилететь ответный залп.

Наши союзника поставляют нам целое семейство гаубиц — как буксируемых, так и самоходных. Буксируемые, ну которые прицепляют к авто — это американские М777, у нас их ласково окрестили "Три топора", и итальянские FH70. Самоходные на колесном шасси — французские "Цезари" и словацкие "Зузаны". На гусеничном ходу — штатовские М109 "Паладин", польские "Крабы" и немецкие, не смейтесь, пожалуйста, PH2000. Существуют и самодвижущиеся — их возят прицепом, но у них есть небольшой двигатель, который позволяет самостоятельно потихоньку переползти десяток километров для смены позиции. В общем, целый зоопарк смертоносных экзотических зверей. Главное, что все эти гаубицы унифицированы по стандартам НАТО, то есть, к ним подходят НАТО-вские снаряды калибром 155 миллиметров, в том числе, активно реактивные, с повышенной дальностью.

На вооружении ВСУ находились советские буксируемые гаубицы Д30 и "Мста-Б", самоходные "Мста-С", "Гвоздики", "Акации", "Пионы". "Пион" — мощное орудие калибром 203 миллиметра, оно одним своим выстрелом напугать может, не говоря уже о попадании. Когда "Пионы" работали с территории ТЭЦ-6, а это в тридцати километрах от центра столицы, то вздрагивал и крестился весь Киев.

И эта же советская артиллерийская техника калибром, в основном, 152 миллиметра, есть на вооружении агрессора.

Самое новое там — самоходная 152 миллиметровая гаубица "Коалиция". Ее так назвали потому, что исходно хотели устанавливать в башню аж два орудийных ствола. Но потом передумали. Или распиленного напополам бюджета не хватило. "Коалиция" способна стрелять специальными снарядами на 70 километров. На бумаге. Потому что она — родная сестра танка "Армата", наводит ужас на врага исключительно на парадах перед мавзолеем.

Несчастье помогло

Украинская артиллерия несет потери в боях. Еще важнее, что изнашиваются стволы орудий, которые рассчитаны на пятьсот/тысячу выстрелов, потом надо менять, а не на что. И уже возник дефицит советских снарядов — в отличие от рашистов у нас нет нескончаемых запасов.

Но здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Исчерпание советских запасов заставило нас решительно перейти на НАТО-вский стандарт. А все перечисленные западные гаубицы стреляют, как правило, на 10 километров дальше, чем рашистские аналоги — ответки можно не опасаться. О точности и говорить неловко — превосходство на порядок: там где НАТО-вской гаубице понадобится 10 выстрелов, рашистской — целых 100. НАТО-вцы — вояки системные, например, американцы поставляют нам свои три семерки сразу со сменными стволами, всяким запасным инвентарем и достаточным количеством снарядов.

В общем, все хорошо, но мало. Для переломе в войне и обеспечении стабильного наступления нам необходимо всяких видов гаубиц около пятисот штук. А насчет боезапаса, то сами оцените: один день интенсивной артиллерийской подготовки, к примеру, на Донецком фронте потребует эшелона, а то и двух боеприпасов. Не вагона — эшелона!

Тепер про танки

Да, для любознательных. У меня прозвучало выражение "активно-реактивный снаряд". Это не ракета, которую засунули в орудийный ствол. Это обычный снаряд, но в хвостовой части у него медленно горящий пороховой заряд. Эти пороховые газы заполняют зону турбулентности, которая возникает за летящим снарядом, и за счет улучшения аэродинамики добавляют в дальности примерно четверть — просто и эффективно.

Здесь ничего оригинального. Подходят модернизированные советские, вроде тех, что передала нам Польша. Можно старые НАТО-вские, вроде тех "Леопардов", которые замысловато, через Грецию, уныло и неубедительно обещает нам Германия.

Все эти бронемашины способны обеспечить наступательную задачу. Но для этого необходимо, чтобы на конкретном участке фронта их было сконцентрировано от 200 штук. Тогда это позволит создать стальной кулак и обеспечить прорыв обороны врага.

И такое количество у нас уже, в принципе, есть. При условии, что мы не подставимся под ракетные удары во время хранения и не потеряем эти танки еще до поля боя.

Транспорт войны

Ну, и в завершение о транспорте для переброски военнослужащих. Казалось бы, вот именно с этим у нас никаких проблем быть не должно. Потому что с 2014 года мы пытались клепать что-то свое — у нас на вооружение принято шесть вариантов одних только КрАЗовских бронеавтомобилей: КрАЗ "Спартан", КрАЗ "Кугуар", КрАЗ "Кобра", КрАЗ "Шрек", КрАЗ "Форпост", КрАЗ "Раптор". А еще есть "Козак", "Варта", "Новатор" и другие. Плюс модифицированные советские бронетранспортеры на базе БТР-3 и БТР-4.

Но вся новая техника находится на фронте в количествах десятков, но не сотен единиц. К тому же она не надежна, так как реальных доработок по результатам эксплуатации в войсках по-настоящему не прошла.

Поэтому рассчитывать приходится, в основном, на сохранившиеся советские образцы, а также на поставки наших союзников — все эти голландские "Бушмастеры", британские "Вольфхаунды", канадские "Сенаторы" и прочие американские "Хамви".

И последнее. Старая военная мудрость гласит: не так важно, какое оружие, важно, в чьих руках. И вот с этим в украинской армии как раз все так, как надо. Поэтому не скоро, тяжело, но победим!

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: