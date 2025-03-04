Соответствующую информацию он рассказал журналистам во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства во вторник, 4 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что известно об "Оружии победы"

Украинский премьер отметил, что пока не может раскрыть всех деталей относительно вооружения, которое касается соответствующего списка.

Это закрытое постановление. Работаем над тем, чтобы этот перечень рос. Но все необходимое для того, чтобы держать оборону, в нем есть,

– сообщил Шмыгаль.

По его словам, уже в течение 2025 года Украина будет иметь способность обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 105, 122 и 155 "натовского" калибра. В то же время потребность мин для минометов 80 и 120 калибра, как говорит премьер-министр, полностью закрыта украинским производством.

Кстати, по состоянию на февраль, по словам Зеленского, 40% оружия и техники на поле боя является продуктом украинского производства, еще 30% покрывалось помощью из США. Он отметил, что такой показатель дает уверенность, что страна сможет себя защитить.