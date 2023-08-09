Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Пока советские запасы России не исчерпаны, она имеет более-менее серьезный потенциал.

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"Безусловно, десятки процентов техники они уже использовали, и это очень много, однако еще десятки не привлеченной техники у них есть. Кроме того, обороняться на заранее подготовленных позициях легче, чем атаковать, и это то, чем Россия сейчас пользуется, задействуя абсолютно всю боевую технику, которая есть в ее распоряжении", – сказал он.

Россия также перевела на повышенную мощность работы несколько танковых заводов, чтобы вводить в эксплуатацию советское оружие.

Уничтожаем технику врага

Тем временем Вооруженные Силы Украины уничтожают технику врага, рассказали в Генштабе. В частности, утром, 9 августа, украинские защитники сбили российский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 30 тысяч единиц техники.

Россия использует советскую технику: смотрите видео

Оккупанты теряют технику в Украине