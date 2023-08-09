Об этом 24 Каналу сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Такую тактику противник применяет не впервые, в частности, они уже имитировали уход из Олешек, а затем неожиданно туда возвращались.
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"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – произнесла спикер.
Ищут тактику, которая сработает
Пока оккупационные войска не получают желаемого для себя результата на поле боя, поэтому пытаются отвлечь внимание защитников.
"С этим связано и усиление обстрелов Почайковского направления, чтобы переключить туда нашу контрбатарейную борьбу, усиление обстрелов непосредственно Херсона как областного центра и места скопления людей, а также других населенных пунктов, где наши враги пытаются точечно обозначить необходимость присутствия Сил обороны", – объяснила Наталья Гуменюк.
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События на фронте: последнее
- За последние сутки, накануне 9 августа, на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Вооруженные Силы Украины осуществили ограниченный рейд через реку Днепр. Несколько российских военкоров 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.
- 8 августа противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в вооружении, личном составе и технике.
- Заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и мощную оборону противника, у украинцев есть шанс на успешные контрнаступательные действия, в частности, благодаря преимуществу в дальнобойной артиллерии.