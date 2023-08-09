Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Таку тактику противник застосовує не вперше, зокрема вони вже імітували відхід з Олешок, а потім зненацька туди повертались.

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"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш укріпленими, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже добре знаємось на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", – мовила речниця.

Шукають тактику, яка спрацює

Наразі окупаційні війська не отримують бажаного для себе результату на полі бою, тож намагаються відвернути увагу захисників.

"З цим пов'язане і посилення обстрілів Почайківського напрямку, щоб перемикнути туди нашу контрбатарейну боротьбу, посилення обстрілів безпосередньо Херсона, як обласного центру і місця скупчення людей, та інших населених пунктів, де наші вороги намагаються точково позначити необхідність присутності Сил оборони", – пояснила Наталія Гуменюк.

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