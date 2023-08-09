Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Таку тактику противник застосовує не вперше, зокрема вони вже імітували відхід з Олешок, а потім зненацька туди повертались.
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"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш укріпленими, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже добре знаємось на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", – мовила речниця.
Шукають тактику, яка спрацює
Наразі окупаційні війська не отримують бажаного для себе результату на полі бою, тож намагаються відвернути увагу захисників.
"З цим пов'язане і посилення обстрілів Почайківського напрямку, щоб перемикнути туди нашу контрбатарейну боротьбу, посилення обстрілів безпосередньо Херсона, як обласного центру і місця скупчення людей, та інших населених пунктів, де наші вороги намагаються точково позначити необхідність присутності Сил оборони", – пояснила Наталія Гуменюк.
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Події на фронті: останнє
- Упродовж останньої доби, напередодні 9 серпня, на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Збройні Сили України здійснили обмежений рейд через річку Дніпро. Кілька російських "військкорів" 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.
- 8 серпня противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в озброєнні, особовому складі та техніці.
- Заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії полковник Март Вендла заявив, що, попри складну ситуацію на фронті і потужну оборону противника, українці мають шанс на успішні контрнаступальні дії, – зокрема, завдяки перевазі у далекобійній артилерії.