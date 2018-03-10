Оружие Рубана предназначалось для дестабилизации ситуации на Закарпатье, – журналист

Оружие, которое глава центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан перевозил из оккупированной территории Донбасса, могло предназначаться для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский со ссылкой на источник в СБУ.

"Кстати, мой знакомый из СБУ говорит, что это все предназначалось для дестабилизации Закарпатья", — написал журналист.

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По мнению Казанского, что такая версия выглядит "логичнее", чем предъявленные Рубану обвинения.

"И это выглядит гораздо логичнее, чем вся эта история о захвате Рады и убийстве Порошенко. Учитывая последние пожары и взрывы в венгерских офисах", — добавил Казанский.

Кстати, мой знакомец из СБУ говорит, что это все предназначалось для дестабилизации Закарпатья. И это выглядит гораздо более логично, чем вся эта история про захват Рады и убийство Порошенко. Учитывая последние пожары и взрывы в венгерских офисах. https://t.co/1Lb9FHMbsv — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 марта 2018 г.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.