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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зброя Рубана призначалася для дестабілізації ситуації на Закарпатті, – журналіст

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Володимир Рубан перевозив зброю для дестабілізації ситуації на Закарпатті, заявив Казанський
Володимир Рубан перевозив зброю для дестабілізації ситуації на Закарпатті, заявив Казанський / Фото з вільних мереж

Зброя, яку глава центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан перевозив з окупованої території Донбасу, могла призначатися для дестабілізації ситуації на Закарпатті.

Про це у Twitter написав журналіст Денис Казанський із посиланням на джерело в СБУ.

"До речі, мій знайомий з СБУ каже, що це все призначалося для дестабілізації Закарпаття", – написав журналіст.

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На думку Казанського, що така версія виглядає "логічніше", ніж пред'явлені Рубану звинувачення.

"І це виглядає набагато логічніше, ніж вся ця історія про захоплення Ради і вбивство Порошенка. З огляду на останні пожежі і вибухи в угорських офісах", – додав Казанський.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Зброя Новини Закарпаття Володимир Рубан журналісти
Джерело: 24 Канал
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