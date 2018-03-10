Зброя Рубана призначалася для дестабілізації ситуації на Закарпатті, – журналіст
Зброя, яку глава центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан перевозив з окупованої території Донбасу, могла призначатися для дестабілізації ситуації на Закарпатті.
Про це у Twitter написав журналіст Денис Казанський із посиланням на джерело в СБУ.
"До речі, мій знайомий з СБУ каже, що це все призначалося для дестабілізації Закарпаття", – написав журналіст.
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На думку Казанського, що така версія виглядає "логічніше", ніж пред'явлені Рубану звинувачення.
"І це виглядає набагато логічніше, ніж вся ця історія про захоплення Ради і вбивство Порошенка. З огляду на останні пожежі і вибухи в угорських офісах", – додав Казанський.
Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.
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