Зброя Рубана призначалася для дестабілізації ситуації на Закарпатті, – журналіст

Зброя, яку глава центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан перевозив з окупованої території Донбасу, могла призначатися для дестабілізації ситуації на Закарпатті.

Про це у Twitter написав журналіст Денис Казанський із посиланням на джерело в СБУ.

"До речі, мій знайомий з СБУ каже, що це все призначалося для дестабілізації Закарпаття", – написав журналіст.

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На думку Казанського, що така версія виглядає "логічніше", ніж пред'явлені Рубану звинувачення.

"І це виглядає набагато логічніше, ніж вся ця історія про захоплення Ради і вбивство Порошенка. З огляду на останні пожежі і вибухи в угорських офісах", – додав Казанський.

Кстати, мой знакомец из СБУ говорит, что это все предназначалось для дестабилизации Закарпатья. И это выглядит гораздо более логично, чем вся эта история про захват Рады и убийство Порошенко. Учитывая последние пожары и взрывы в венгерских офисах. https://t.co/1Lb9FHMbsv — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 марта 2018 г.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.