Осенью будут изменения, – журналист об увольнениях в правоохранительных органах

Осенью в Украине могут состояться значительные изменения в правоохранительной системе. В частности, речь идет об увольнениях руководителей НАБУ, САП, а затем, вероятно, даже МВД.

Об этом в эфире 24 канала заявил директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. Он заверил, что свои полномочия может сложить руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Обратите внимание Порошенко переиграл ГБР, – журналист

"Осенью будут изменения. Не верю, что Холодницкий продолжит свои полномочия. Придет другой человек, безусловно", – сказал Мартыненко.

Справка. Увольнения Холодницкого требовали в США. Все из-за так называемого аквариумного дела. Дело в том, что в марте 2018 года в кабинете Холодницкого нашли "жучок" для прослушивания. Его заложили в аквариум. Прослушку проводила ГПУ по просьбе НАБУ, которое подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств.

Также журналист отметил, что уволят и руководителя НАБУ Артема Сытника. В то же время назначат другого.

Есть разница между "не трогайте НАБУ" и "не трогайте Сытника". Это 2 разные вещи. Есть вопрос персоналий и институтов. Мне кажется, все сойдется на вопросе персоналий, а организация останется,

– отметил Мартыненко.

Журналист добавил, что одновременно власть будет разрабатывать программу, которая поможет переформатировать следственные органы и органы надзора.

"Ни руководство прокуратуры, ни Офис Президента, ни самого президента, я думаю, не устраивает такая структура правоохранительных органов, которая сложилась за последние годы. Я имею в виду их количество, разную подчиненность и разборки друг с другом", – рассказал Мартыненко.

"По его словам, впоследствии дело дойдет и до изменений в МВД. "Мы видим, что вопросы идут ко многим органам. В МВД также. К нему еще не добрались, но о деле Шеремета Зеленский напоминает не впервые", – убеждал журналист.

► Не повлияют ли изменения на отношения с международными партнерами

Александр Мартыненко пояснил, что отношения с международными партнерами зависят именно от переговоров с ними и того, какую позицию Украина покажет. "Тем не менее, для всего мира, в том числе европейского сообщества, существование НАБУ – это красная линия. Это тот институт, который был создан не только в Украине. Для всех наших партнеров очень важно, чтобы Украина имела независимый следственный орган", – подытожил Мартыненко .

Что известно о возможном увольнении Сытника?Постановление об увольнении Сытника в Верховную Раду внесли 7 февраля 2020 года. Тогда народные депутаты собрали необходимые подписи. Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Речь идет о его отдыхе в отеле в Ровненской области. Как оказалось, за гостиницу якобы заплатил не один Сытник, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре.