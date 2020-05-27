Восени будуть зміни, – журналіст про звільнення у правоохоронних органах

Восени в Україні можуть відбутись значні зміни у правоохоронній системі. Зокрема, йдеться про звільнення керівників НАБУ, САП, а згодом, ймовірно, навіть МВС.

Про це в ефірі 24 каналу заявив директор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Він запевнив, що свої повноваження може скласти керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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"Восени будуть зміни. Не вірю, що Холодницький продовжить свої повноваження. Прийде інша людина, безумовно", – сказав Мартиненко.

Довідка. Звільнення Холодницького вимагали у США. Усе через так звану акваріумну справу. Річ у тім, що у березні 2018 року у кабінеті Холодницького знайшли "жучок" для прослуховування. Його заклали в акваріум. Прослушку проводила ГПУ на прохання НАБУ, яке підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень.

Також журналіст зауважив, що звільнять і керівника НАБУ Артема Ситника. Натомість призначать іншого.

Є різниця між "не чіпайте НАБУ" і "не чіпайте Ситника". Це 2 різні речі. Є питання персоналій і інституцій. Мені здається, все зійдеться на питанні персоналій, а інституція залишиться,

– зазначив Мартиненко.

Журналіст додав, що водночас влада розроблятиме програму, яка допоможе переформатувати слідчі органи і органи нагляду.

"Ні керівництво прокуратури, ні Офіс Президента, ні самого президента, я думаю, не влаштовує така структура правоохоронних органів, яка склалась за останні роки. Я маю на увазі їх кількість, різну підпорядкованість і розбірки один з одним", – розповів Мартиненко.

"За його словами, згодом справа дійде і до змін у МВС. "Ми бачимо, що запитання йдуть до багатьох органів. До МВС також. До нього ще не добралися, але про справу Шеремета Зеленський нагадує не вперше", – переконував журналіст.

► Чи не вплинуть зміни на відносини з міжнародними партнерами

Олександр Мартиненко пояснив, що відносини з міжнародними партнерами залежать саме від перемовин з ними і того, яку позицію Україна покаже. "Все ж, для всього світу, зокрема й європейської спільноти, існування НАБУ – це червона лінія. Це той інститут, який був створений не тільки в Україні. Для всіх наших партнерів дуже важливо, щоб Україна мала незалежний слідчий орган", – підсумував Мартиненко.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника? Постанову про звільнення Ситника у Верховну Раду внесли 7 лютого 2020 року. Тоді народні депутати зібрали необхідні підписи. Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Йдеться про його відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.