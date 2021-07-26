В кулуарах Верховной Рады поговаривают, что Ирину Венедиктову могут уволить. Мол, Владимир Зеленский давал ей испытательный срок еще до конца 2020 года. По словам экспертов, генпрокурор, очевидно, не оправдала ожиданий.

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Однако неожиданности не стоит ждать. Специалисты предполагают, что и новым генпрокурором так же будет руководить президент.

При этом почти решенным является увольнение министра обороны Андрея Тарана. На его место могут назначить депутата Ирину Верещук. В таком случае женщина впервые получит такое кресло. Сама депутат не прочь возглавить министерство.

Я это восприму как приказ. Потому что прекрасно понимаю, работая в комитете национальной безопасности и обороны, в чем нуждается сегодняшняя армия, когда мы говорим о реформировании,

– заявила она.

К Венедиктовой могут присоединиться министр финансов Сергей Марченко, если провалит переговоры с Международным валютным фондом. Сейчас Украина так и не получила второй транш от кредитора.

Такая же участь может постигнуть и Виктора Ляшко, если он не справится с борьбой с коронавирусом. Впрочем, пока что у главы Минздрава есть политическая поддержка, и он всеми силами пытается выполнить обещание касательно 5 миллионов вакцинированных украинцев до конца лета.

А вот у Дениса Малюськи поддержки нет. Министра юстиции, пережившего почти всех еще с правительства Алексея Гончарука, давно хотят заменить.

"Во втором правительстве Зеленского остался Малюська. Одним из неофициальных аргументов было то, что он наладил хорошую коммуникацию с Аваковым", – рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Осенью могут назначить нового премьер-министра

Арсен Аваков может зайти в новый сезон на наиболее влиятельном посту. Эксперты считают, что бывшему министру внутренних дел могут предложить пост премьер-министра. Впрочем, среди кандидатов могут рассматривать:

заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко;

министра по развитию общин Алексея Чернышева;

вицепремьер-министра Алексея Любченко, которого якобы назначили для замены Дениса Шмигаля в будущем.

Это может случиться, если глава государства захочет кардинальных изменений. Если президент придет к выводу, что нужен более решительный и энергичный премьер-министр, который не побоится брать на себя ответственность, отметил политический эксперт Владимир Фесенко.

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Впрочем, за месяц каникул может случиться что угодно. И даже в отношении министров-аутсайдеров могут сменить гнев на милость. А тем, кто крепче всего стоял в Кабмине, придется покидать свои кабинеты. Все зависит от того, сделают ли они работу над ошибками.