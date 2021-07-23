В Литве министр экономики уволился только потому, что его политическая партия выбыла из правительственной коалиции. А из-за упреков в коррупции в Румынии ушли добровольно сразу 3 министра. Из свежего – министр здравоохранения Великобритании покинул пост самостоятельно, из-за поцелуя во время пандемии.

К теме Министр здравоохранения Великобритании нарушил карантин, целуясь со своей помощницей: детали и фото скандала

"Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их соблюдать, и именно поэтому я должен уйти в отставку", – сказал Мэтт Хэнкок, экс-министр здравоохранения Великобритании.

У британцев такие отставки – часть традиции. Это называют политической традицией и культурой, и с небольшим отличием она распространена почти по всей Западной Европе. Однако Украине такое пока и не снилось.

Скандалы вокруг бывших министров в Украине

Скандальные репутационные пятна – это почти о каждом втором министре, но заставить их уйти с должности – еще тот вызов. Стоит вспомнить только Максима Степанова, предыдущего главу Минздрава – тогда говорилось о защитных костюмах для медиков по завышенным ценам, его личную куртку за 10 тысяч долларов и почти проваленную кампанию по вакцинации во время пандемии.

Актуально Кабмин уволил двух экс-заместителей Авакова

В конце концов, его едва отправили в отставку. И уже 2 месяца – ни производств, ни обсуждений. Вслед за ним добровольно-принудительно, после 7 лет в должности, ушел и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков – не реагируя на упреки в неэффективности, коррупционные обвинения и многочисленные митинги. Ушел, когда захотел.

В нашей стране просто отсутствует институт публичной репутации. Даже когда люди выбирают политиков, они не часто вспоминают об их прошлом,

– отметил политолог Константин Батозский.

Договоренности политических элит

Другая проблема – люди уже не верят в способность правоохранительной системы хоть как-то наказать коррупционера или предателя. Тотальное разочарование во всем – от сбора доказательств до доказательства вины в суде и вынесения приговоров.

Если производство и открывают, то исключительно после смены власти, поэтому общество, подстрекаемое политиками, воспринимает иногда реальную криминальную составляющую как политическое преследование.

В Украине политики до сих пор не готовы уходить с должностей в случае скандала: смотрите видео

Обычно мало дел доходит до реального приговора. О действующих чиновниках, или только что уволенных, дела возбуждать никто не спешит, даже несмотря на электоральную выгоду и банальную справедливость для украинцев.

Все во власти знают, что "пустить кровь" коррупционеру – это хорошо. Но не всегда властям удается это сделать, потому что если это высокопоставленная коррупция, то может быть не один министр "замешан", а несколько,

– считает политолог Константин Батозский.

Обсуждения деталей избегают, чтобы не выйти на ближайшее же окружение или на самих себя, отмечали эксперты. Пока в молодой демократии Украины работает кулуарная договоренность, если не круговая порука "не сажай и не саженным будешь". И выгодно это точно не украинцам.