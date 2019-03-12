13:57
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      "Ощадбанк" начал выплаты субсидий наличными

      70 Читати новину українською
      "Ощадбанк" начал выплату субисидий наличными не пенсионерам
      "Ощадбанк" начал выплату субисидий наличными не пенсионерам / Фото из открытых источников

      "Ощадный банк" начал процесс выплат субсидий наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.

      Следовательно, эти лица могут получить субсидию через систему денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка". Для этого следует предъявить только паспорт и идентификационный номер.

      Читайте также: Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019

      В "Ощадбанке" советуют перед посещением банка, для удобства граждан, пройти регистрацию на их официальном сайте или в контакт-центре "Ощадбанка". Это позволит субсидианту самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

      Отметим, что с 4 марта украинские пенсионеры начали получать субсидии наличными одновременно с пенсиями. Деньги им насчитывают на пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или приносит курьер. Остальные украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

      Что такое субсидия? Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      монетизація субсидій
      Монетизация субсидий в Украине

      blog_ava
      "Рука Кремля" и беспорядки в Киеве и Черкассах: версия Авакова
      сегодня
      1004
      Теги: Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги Ощадбанк Деньги Субсидии
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Латвия отгораживается от России стеной
      сегодня , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 689
      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      сегодня , 10:02 Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      Максим Єфімов 470
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      11 марта , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      522
      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      сегодня , 10:01 Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      Альона Захарова 386
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сегодня , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 949
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      Hyundai и Kia укомплектуют свои автомобили солнечными панелями
       17 ноября 2018 , 18:28
      Тренер Барселоны может летом покинуть свой пост
       2 января , 09:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук