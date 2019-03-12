"Ощадбанк" начал выплаты субсидий наличными

"Ощадный банк" начал процесс выплат субсидий наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.

Следовательно, эти лица могут получить субсидию через систему денежных переводов "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка". Для этого следует предъявить только паспорт и идентификационный номер.

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В "Ощадбанке" советуют перед посещением банка, для удобства граждан, пройти регистрацию на их официальном сайте или в контакт-центре "Ощадбанка". Это позволит субсидианту самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

Отметим, что с 4 марта украинские пенсионеры начали получать субсидии наличными одновременно с пенсиями. Деньги им насчитывают на пенсионные карточки или наличными через почтовые отделения или приносит курьер. Остальные украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

Что такое субсидия? Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.



Монетизация субсидий в Украине