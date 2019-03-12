"Ощадбанк" розпочав виплати субсидій готівкою

"Ощадний банк" розпочав процес виплат субсидій готівкою тим громадянам, які не є пенсіонерами і яким субсидія була призначена до 31 грудня 2018 року.

Відтак, ці особи можуть отримати субсидію через систему грошових переказів "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку". Для цього слід пред’явити лише паспорт та ідентифікаційний номер.

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В "Ощадбанку" радять перед відвідуванням банку, для зручності громадян, пройти реєстрацію на їх офіційному сайті або в контакт-центрі "Ощадбанку". Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг.

Зазначимо, що з 4 березня українські пенсіонери розпочали отримувати субсидії готівкою одночасно з пенсіями. Гроші вони на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Решта українців вже відсьогодні можуть отримати першу субсидію грошовим переказом через "Ощадбанк".

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.



Монетизація субсидій в Україні