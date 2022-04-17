"Ощущение изнасилования", – художник рассказал о месяце жизни в оккупации возле Беларуси

Полномасштабная война, начатая Россией в Украине, заставила всех жить иначе. Во многих регионах страны люди вынужденно оказались в оккупации.

Такая же участь постигла семью украинского художника Андрея Черныша, которая проживает в поселке Седнев Черниговской области. О том, как месяц пришлось жить в оккупации, художник эксклюзивно рассказал сайту 24 канала.

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Что известно о Седневе Поселок Черниговской области, расположенный в 40 километрах от границы с Беларусью. Его давняя история началась еще в 1068 году. Изображать исторические и архитектурные памятки Черниговщины сюда дважды приезжал и Тарас Шевченко.

История этого села помнит и черные страницы – Голодомор 1932-1933 годов. Седнев – один из 13 населенных пунктов Черниговского района, которые были занесены на так называемую черную доску. Следовательно, пережил психозы на почве глубокого голодания, покушения на людоедство, массовые смерти от инфекционных болезней и голодного шока.

Основная группа погибших – дети до 15 лет. В общей сложности во время организованного советской властью Голодомора умерло минимум 145 жителей поселка.

Седнев / Фото Алины Туришин, 24 канал

"24 февраля вечером зашли орки"

Не менее печальной в истории станет страница оккупации российской армией. Андрей Черныш – художник, который вместе с супругой Светланой прожил месяц под оккупацией. Он рассказал, что как раз готовился к выставке в Чернигове. Однако помещение, где она должна была состояться, – разрушено.

В доме, где проживают супруги, до сих пор закрыты полностью окна. Мужчина просит не включать вечером свет на улице и показывает чердак, где до начала полномасштабной войны писались картины.

Андрей Черныш, художник / Фото Алины Туришин, 24 канал

Поставил белое полотно 22 февраля и это уже второй месяц стоит. Думал, что сейчас палитру поменяю, чтобы она была более ярким цветом. Весна же на носу. Думал что-нибудь такое написать. А 24 февраля вечером вошли орки. И так белый холст и стоит. Пока что идей не возникло, кроме того, чтобы зарисовать все в черный цвет,

– рассказал мужчина.

Картины Андрея Черныша / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он показал стул и уголок в доме, который называет переговорным пунктом, ведь это было единственным местом, где ловила связь.

Заходили все соседи. Здесь мы звонили возле этих образов. Они намолены еще моими прадедами и прабабушкой. Это Почаевская Лавра, и когда неверные нападали туда, то Матерь Божия закрывала людей. Когда оккупанты расстреляли наши вышки, то у нас связь пропала. Здесь у нас занавес еще есть. Это не просто так. Мы закрывались, потому что там сидели снайперы. И они нас не видели,

– вспомнил он.

Андрей Черныш показывает место, где была связь / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мужчина показал картины своих покойных родственников – бабушки Насти и дяди Михаила, который "был из наших ребят с Западной Украины". Поэтому картина называется: "Дядя Михаил еще тот воин".

Картины Андрея Черныша / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Войну рисовать художнику пока не хочется. Говорит, что всегда пытался писать картины, которые бы вызвали позитивное настроение у людей.

Ночью три часа техника ехала. Затем они встали. Мы насчитали 500 единиц. По всем улочкам они заехали и попрятались на ночлег как будто. Стали между домами, чтобы наши не стреляли, не трогали их. И воздух так гудел. Я вышел, а ночь такая черная-черная. Фонари все в один момент выключили на улицах,

– сказал он.

Черныш заметил, что таких ночей не помнит – и небо было черным, и земля. "Говорят, что глаза привыкнут и ты увидишь что-нибудь даже в темноте, а здесь ничего не было видно. И это единственная картина перед глазами – "Черная Седневская ночь".

Я не мог представить себе, что такое может быть. Они гудели-гудели, а потом раз – и все смолкло, и тишина такая. А потом они начали съезжаться по разным селам, разведали дороги, разные тропы. Но 500 единиц техники стояло 24 февраля вечером у нас в три ряда,

– подчеркнул житель поселка Седнев.

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Люди, которые живут в центре села, просыпались, а у них под окнами – российские оккупанты. Цветы на окнах, а за ними – в полуметре стояли танки, дула которых смотрели прямо в окно.

"Из окна было видно снайперов" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мужчина сравнил оккупацию с ощущением изнасилования, когда "совершенно неприятно, все внутри болит и ты ничего не можешь сделать".

Они стали, начали стрелять, эти снаряды летят от нас. И мы знаем, что они улетают в Чернигов, а ты ничего не можешь поделать. Не в прямом смысле, как изнасиловали в Ивановке и Ягодном,

– добавил он.

Чувство бессилия, когда оккупанты стреляют с твоей стороны, а все летит на людей.

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"За себя уже не было страшно, а страшно было за тех, кто там, куда летело", – подытожил Андрей Черныш.